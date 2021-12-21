Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.