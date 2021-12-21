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    • Spor
    • 21.12.2021 19:18
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    • 21.12.2021 20:38
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    Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildi.

    Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi!

    TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

    GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.



    Medipol Başakşehir'in ise Galatasaray ile oynadığı maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.



    Ayrıca GZT Giresunspor'dan 3 kulüp görevlisi de disiplin kuruluna gönderildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!
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