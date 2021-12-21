Edin Visca'ya Türkiye'den 2 talip! Başakşehir duyurdu: Avrupa'dan da teklifler var





"VISCA'YA TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Edin Visca'nın transferi hakkında gelen soruyu da cevaplayan başkan Göksel Gümüşdağ, "Visca bugün 1 gol attı, 1 asist yaptı. Türkiye'ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye'den ve Avrupa'dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den takımlar istedi kendisini. Geçen yılda istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. 1 maçımız daha var. Türkiye'den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var" diye konuştu.