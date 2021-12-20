Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

21 ARALIK SALI

17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN



22 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR



23 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK