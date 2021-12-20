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    • Spor
    • 20.12.2021 15:02
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    • 20.12.2021 15:04
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    Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un yarın akşam Altay ile oynayacağı maça Ali Şansalan atandı.

    Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

    21 ARALIK SALI
    17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU
    17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY
    20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER
    20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

    22 ARALIK ÇARŞAMBA
    17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN
    17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER
    20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
    20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

    23 ARALIK PERŞEMBE
    17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
    20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK

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