Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa finali 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.



Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."

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