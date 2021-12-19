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    • Spor
    • 19.12.2021 19:07
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    • 19.12.2021 19:34
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    Takvim.com.tr Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin nabzını Ülker Stadyumu'ndan tutuyor

    Son dakika spor haberleri.... Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kritik derbiye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı.

    takvim.com.tr
    Osman Cengiz
    Derbinin nabzını tuttuk

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

    Kritik derbiye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı.

    Osman Cengiz maç öncesi stadyumun tamamına yakınının dolduğunu aktarırken Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de olmamasının tartışma konusu olduğunu söyledi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri şu şekilde:

    İLK 11'LER
    Beşiktaş:     Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

    Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

    MÜCADELE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
    Karşılaşmada goller peş peşe geldi. Fenerbahçe'nin golleri Mesut Özil (P) ve Berisha'dan gelirken Beşiktaş'ın golünü De Souza kaydetti.

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    Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
    Haberler Spor Takvim.com.tr Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin nabzını Ülker Stadyumu'ndan tutuyor
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