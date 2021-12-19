Takvim.com.tr Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin nabzını Ülker Stadyumu'ndan tutuyor

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Kritik derbiye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, Ülker Stadyumu'ndan aktardı.
Osman Cengiz maç öncesi stadyumun tamamına yakınının dolduğunu aktarırken Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de olmamasının tartışma konusu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri şu şekilde:
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha
MÜCADELE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Karşılaşmada goller peş peşe geldi. Fenerbahçe'nin golleri Mesut Özil (P) ve Berisha'dan gelirken Beşiktaş'ın golünü De Souza kaydetti.