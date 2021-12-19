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    Kadıköy’de derbi gecesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor

    Zirve yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş 19.00’da Kadıköy’de kozlarını paylaşıyor. Kritik derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kadıköy’de derbi gecesi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarı bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarılacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla 5. sırada giriyor. Fenerbahçe'de Altay Bayandır ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Derbide Beşiktaş'ın başında Önder Karaveli olacak. Siyah-Beyazlılar'da Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton'un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Mert ve N'Koudou ise sakat. Henüz hazır olmayan Alex Teixeira'nın da oynaması beklenmiyor.



    KADINLAR DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI
    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş, ligin yeni takımı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Siyah-beyazlı takımın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz, 27. dakikda Arzu Karabulut atarken Fenerbahçe'nin sayısını 39. dakikada Cordner kaydetti. Beşiktaş'ta Yağmur Uraz'ın 69'da kullandığı penaltıda F.Bahçe kalecisi Ezgi gole izin vermedi.



    NWAKAEME İLE UÇAKTA SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ
    Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a gitti. Uçakta Nwakaeme'ye yeni kontrat için senelik 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenlidi.



        KONYASPOR ÇOK ÇEKİÇİ
        Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada ilk 45 dakika golsüz sona erdi. 58. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza yayı üzerinde Mpoku'nun vuruşunda, defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi, müsait pozisyonda topu auta gönderdi. 81. dakikada Çekiçi'nin sol kanattan pasında, Guilherme'nin ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı. 90+2'de Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topta Çekiçi'nin köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Yeşil-Beyazlılar böylelikle puanını 33'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korumayı bildi.



        ADANA DEMİR 3 ATTI 3 ALDI
        Süper Lig'in iki güçlü ekibinin karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Demirspor'a maçta galibiyeti getiren golleri Vargas, Balotelli ve Bjarnason kaydetti. Alanyaspor'un maçtaki tek golünü Diedhiou kaydetti.



        SİVAS KAZANDI KUTLU GİTTİ
        Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un gollerini 50'de Fajr, 76 ve 81'de Yatabare attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 43'de Camara kendi kalesine attı. Maç sonu Paşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.



            ERZURUM'A 90+7 ŞOKU
            TFF 1. Lig'de haftaya 2. sırada giren Erzurumspor, Keçiörengücü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Emircan, Aykut ve Süleyman'ın golleriyle son bölüme 3-2 önde giren konuk ekip, 90+7. dakikada Vusal Isgandarli'nin golüne engel olamayarak büyük şok yaşadı. Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Boluspor-Ankaragücü: 0-2, Balıkesirspor-Altınordu: 3-4.



            FİNAL BİLETİ VAKIFBANK'IN ULUSLARARASI
            Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final müsabakasında Vakıf- Bank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı. Ankara'da oynanan ve 79 dakika süren karşılaşmanın setlerini VakıfBank 25- 19, 29-27, 25-23 kazandı. Adını finale yazdıran VakıfBank bugün şampiyonluk için saat 18.30'da bu organizasyonun ve FIVB Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında saat 15.00'te Brezilya ekibi Minas'la karşı karşıya gelecek. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçını salondan takip etti.



            SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Çaykur Rizespor evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 16.00'da ise Göztepe-Karagümrük maçı oynanacak. Aynı saatte alt sıralardan kurtulmak isteyen Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.



                GALATASARAY NEF ÇOK RAHAT KAZANDI
                ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Nef, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 42 sayı farkla 124-82 yendi. Diğer skorlar: Merkezefendi- Darüşşafaka: 74-69, Karşıyaka-Telekom: 71-7, Beşiktaş- Büyükçekmece: 86-67.



                ALTAY 10 HAFTANIN EN KÖTÜ TAKIMI OLDU
                Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay topladığı 3 puanla en başarısız ekip oldu. Siyah-Beyazlılar 10 haftada 3 beraberlik ve 7 yenilgi alırken hiç kazanamadı.

                TURKCELL DESTEK OLUYOR
                Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell'in kadın futbolunun gelişimine destek olduğunu bildirdi. Özbayraktar, "Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm kulüplerimize başarılar" dedi.

                EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MVP'Sİ SHANE LARKİN
                Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Maccabi Tel Aviv maçındaki performansıyla 16. haftanın MVP'si seçildi. Larkin bu maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı ve kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü. Larkin, sakatlığı sonrasında eski formunu buldu.

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                Haberler Spor Kadıköy’de derbi gecesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor
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