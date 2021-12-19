Kadıköy’de derbi gecesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarı bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarılacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla 5. sırada giriyor. Fenerbahçe'de Altay Bayandır ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Derbide Beşiktaş'ın başında Önder Karaveli olacak. Siyah-Beyazlılar'da Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton'un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Mert ve N'Koudou ise sakat. Henüz hazır olmayan Alex Teixeira'nın da oynaması beklenmiyor.
KADINLAR DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş, ligin yeni takımı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Siyah-beyazlı takımın gollerini 11. dakikada Yağmur Uraz, 27. dakikda Arzu Karabulut atarken Fenerbahçe'nin sayısını 39. dakikada Cordner kaydetti. Beşiktaş'ta Yağmur Uraz'ın 69'da kullandığı penaltıda F.Bahçe kalecisi Ezgi gole izin vermedi.
NWAKAEME İLE UÇAKTA SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ
Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a gitti. Uçakta Nwakaeme'ye yeni kontrat için senelik 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenlidi.