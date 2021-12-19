Kadıköy’de derbi gecesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor





ALTAY 10 HAFTANIN EN KÖTÜ TAKIMI OLDU

Süper Lig'de 10 haftadır galip gelemeyen Altay topladığı 3 puanla en başarısız ekip oldu. Siyah-Beyazlılar 10 haftada 3 beraberlik ve 7 yenilgi alırken hiç kazanamadı.



TURKCELL DESTEK OLUYOR

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell'in kadın futbolunun gelişimine destek olduğunu bildirdi. Özbayraktar, "Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm kulüplerimize başarılar" dedi.



EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MVP'Sİ SHANE LARKİN

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Maccabi Tel Aviv maçındaki performansıyla 16. haftanın MVP'si seçildi. Larkin bu maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı ve kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü. Larkin, sakatlığı sonrasında eski formunu buldu.

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