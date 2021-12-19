Galatasaray'ın galibiyet hasreti devam ediyor! Taraftar isyan bayrağını açtı





OKAKA G.SARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ!

NEF Stadı'nda harika bir röveşata ile ağları sarsan Stefano Okaka ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. İtalyan forvet, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı. Okaka, ayrıca Moussa Sow'dan sonra (5 yıl) Süper Lig'de röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.