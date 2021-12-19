Galatasaray'ın galibiyet hasreti devam ediyor! Taraftar isyan bayrağını açtı

Cimbom yine kayıplarda... Süper Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Galatasaray dün de sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar 17. hafta sonunda lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.
DİAGNE FIRSATI TEPTİ
20. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla golü attı: 0-1. 32. dakikada Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı. 41. dakikada Diagne mutlak pozisyonu kullanamadı.
DUARTE KIRMIZI GÖRDÜ
76'da Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutu az farkla auta gitti. 88. dakikada Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve Galatasaray skoru 1-1 yaptı. Uzatma dakikalarında Duarte çift sarı karttan atıldı ve Başakşehir 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-1.