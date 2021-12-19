Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'ın galibiyet hasreti devam ediyor! Taraftar isyan bayrağını açtı

    Hafta içinde çok büyük bir yönetim krizi yaşayan Sarı-Kırmızılılar dün ligde Başakşehir ile berabere kaldı. 17. haftada lider Trabzonspor’la fark tam 18 puana çıktı. 20. dakikada Okaka’nın güzel golüne engel olamayan Galatasaray, 88. dakikada Mohamed ile puanı kurtardı... Maçın sonunda taraftarlar isyan bayrağını açtı.

    Aslan enkaz ’Altı’nda

    Cimbom yine kayıplarda... Süper Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Galatasaray dün de sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar 17. hafta sonunda lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.



    DİAGNE FIRSATI TEPTİ
    20. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla golü attı: 0-1. 32. dakikada Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı. 41. dakikada Diagne mutlak pozisyonu kullanamadı.



    DUARTE KIRMIZI GÖRDÜ
    76'da Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutu az farkla auta gitti. 88. dakikada Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve Galatasaray skoru 1-1 yaptı. Uzatma dakikalarında Duarte çift sarı karttan atıldı ve Başakşehir 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-1.



        ASLANTEPE'DE YÜZÜ GÜLEMİYOR!
        Başakşehir karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Gaatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, Nef Stadı'ndaki üst üste 3. maçtan da galibiyetle ayrılamadı. 21 Kasım'daki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray ardından Altay karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.



        DİAGNE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GİTTİ
        Dün Başakşehir karşısınra ilk 11'de oynayan Mbaye Diagne şok şanssız bir sakatlık yaşadı. Acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Senegalli oyuncu stadı tekerlekli sandalye ile terk etti. Mbaye Diagne'nin durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.



        MORUTAN 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
        Fatih Terim, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçına kadroda önemli değişiklikler yaptı. Morutan 5 resmi maçlık aradan sonra 11'de forma giydi.



            OKAKA G.SARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ!
            NEF Stadı'nda harika bir röveşata ile ağları sarsan Stefano Okaka ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. İtalyan forvet, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı. Okaka, ayrıca Moussa Sow'dan sonra (5 yıl) Süper Lig'de röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.



            NELSON DEMİR'E CEZALI
            Galatasaraylı Victor Nelsson, dün duraklama anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Danimarkalı savunma oyuncusu, Adana Demir maçında takımdaki yerini alamayacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Asgari ücretten vergi kalkıyor
            Haberler Spor Galatasaray'ın galibiyet hasreti devam ediyor! Taraftar isyan bayrağını açtı
                SON DAKİKA