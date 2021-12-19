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    Fırtına rakiplerini yerle bir ediyor! Trabzonspor karşısında Hatayspor'da dayanamadı

    Bordo-Mavililer, ilk yarıda Djaniny ve Cornelius'un attığı gollerle evinde Hatayspor'u devirdi. Puan farkının azalmasına izin vermeyen Karadeniz Fırtınası, büyük özlem duyduğu şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı...

    Sıkıysa yakala

    Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Antalyaspor deplasmanında son bulan lider Trabzonspor, dün Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sağlamlaştırdı. Bordo-Mavili Karadeniz ekibi 24. dakikada öne geçti. Djaniny ceza sahası içi çaprazında yaptığı klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 38'de Andreas Cornelius ceza sahası içinde yaptığı klas vuruşla farkı 2'yı çıkardı. İlk 45 dakikada daha baskın bir futbol oynayan Karadeniz Fırtınası ikinci yarıda ise daha kontrollü bir futbol sergiledi. 46. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu.



    FODE KOİTA MUNİR'İ GEÇEMEDİ
    Uğurcan nefis bir refleksle mutlak golü önledi. 57'de Hatayspor'da Diouf kale dibinden vurdu. Uğurcan kalesinde gole izin vermedi. 87. dakikada Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı. 88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi. Trabzonspor, rakibini mağlup ederek 17 hafta sonunda 42 puana ulaştı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Maç sonu soyunma odasına giden teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların yoğun tezahüratları sonrası sahaya geri döndü ve taraftarı selamladı.



    MAREK HAMSİK YİNE İŞ BAŞINDA
    Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik dün yine takımının en iyilerindendi. 34 yaşındaki yıldız 12.17 km. ile maçın en çok koşan ismi oldu... Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, geldiği günden beri maçlarda büyük özveri ile mücadele ediyor. Fırtına'nın sahi içi liderlerinden Hamsik, Hatayspor karşılaşmasında da müthiş futbol sergiledi. Trabzonspor- Hatayspor maçının en çok koşan oyuncusu Marek Hamsik oldu. Bordo- Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Hatayspor karşılaşmasında 12.17 km. koştu. Maçtan sonra konuşan Slovak oyuncu, "Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Kazandığımız için çok ama çok mutluyuz. Devre sonuna kadar oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



        10 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI!
        Bu sezon Süper Lig'de 42 puan toplayan Trabzonspor, 2010/11 sezonundan (42) bu yana ilk 17 maçlar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşadı. Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen Karadeniz Fırtınası büyük özlemini duyduğu şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 2 maçta puan kaybetti.



        KESKİN NİŞANCI CORNELİUS!
        Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, Hatayspor maçının yıldızlarındandı. Danimarkalı golcü oyunda kaldığı sürece Hatayspor savunmasını bir hayli zorladı. Süper Lig'de çektiği son 4 isabetli şutta da fileleri havalandıran Bordo-Mavililer'in yıldız golcüsü Andreas Cornelius, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyum. Performansım her geçen hafta daha da artıyor. Hatayspor maçında da iyi performans sergilediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı...



        DJANİNY'DEN MUHTEŞEM GOL
        Fırtına'nın yıldızı Djaniny, Hatayspor maçında jeneriklik bir gole imza attı.



            TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
            Trabzonspor taraftarları Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta takımı yalnız bırakmadı. Bordo-Mavili taraftarlar satışa sunulan biletlerin yüzde 90'ını tüketti. Maçı tribünden 30 binin üzerinde taraftar izlerken maç öncesi ve maç sırasında da takımlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Karadeniz Fırtınası'na gönül veren taraftarlar maç sonrasında galibiyeti coşkuyla kutladı.



            BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah, "Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. Büyük takım reaksiyonu verdik" dedi.



            Hatayspor karşısında çok önemli bir galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan futbolculara büyük övgü geldi. Tecrübeli hoca, "Hatayspor ligin en zor ekiplerinden biri. İyi bir takım olduklarını da ifade etmiştim. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarı dominant oyunlarımızdan en iyisini oynadık ve sonunda skoru da aldık. İkinci yarı biraz gol pozisyonu verdik, çıkarken kayıplar yaşayınca da rakibe topu verdik. Oyuna koyduğumuz oyuncular katkı sağladılar. Geçtiğimiz haftadaki yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir" ifadesini kullandı. Stadı dolduran ve 90 dakika hiç susmayan taraftarlara teşekkür eder Abdullah Avcı, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem savunmada, hem hücumda bizimle birlikte hareket ettiler. Bizim için itici güç oldular. Onların desteğine her zaman çok ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.
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                Haberler Spor Fırtına rakiplerini yerle bir ediyor! Trabzonspor karşısında Hatayspor'da dayanamadı
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