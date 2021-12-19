Fırtına rakiplerini yerle bir ediyor! Trabzonspor karşısında Hatayspor'da dayanamadı





Hatayspor karşısında çok önemli bir galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan futbolculara büyük övgü geldi. Tecrübeli hoca, "Hatayspor ligin en zor ekiplerinden biri. İyi bir takım olduklarını da ifade etmiştim. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarı dominant oyunlarımızdan en iyisini oynadık ve sonunda skoru da aldık. İkinci yarı biraz gol pozisyonu verdik, çıkarken kayıplar yaşayınca da rakibe topu verdik. Oyuna koyduğumuz oyuncular katkı sağladılar. Geçtiğimiz haftadaki yenilgiden sonra kazanmak önemliydi, bu büyük takım refleksidir" ifadesini kullandı. Stadı dolduran ve 90 dakika hiç susmayan taraftarlara teşekkür eder Abdullah Avcı, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem savunmada, hem hücumda bizimle birlikte hareket ettiler. Bizim için itici güç oldular. Onların desteğine her zaman çok ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.