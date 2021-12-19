Fırtına rakiplerini yerle bir ediyor! Trabzonspor karşısında Hatayspor'da dayanamadı

Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Antalyaspor deplasmanında son bulan lider Trabzonspor, dün Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sağlamlaştırdı. Bordo-Mavili Karadeniz ekibi 24. dakikada öne geçti. Djaniny ceza sahası içi çaprazında yaptığı klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 38'de Andreas Cornelius ceza sahası içinde yaptığı klas vuruşla farkı 2'yı çıkardı. İlk 45 dakikada daha baskın bir futbol oynayan Karadeniz Fırtınası ikinci yarıda ise daha kontrollü bir futbol sergiledi. 46. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu.
FODE KOİTA MUNİR'İ GEÇEMEDİ
Uğurcan nefis bir refleksle mutlak golü önledi. 57'de Hatayspor'da Diouf kale dibinden vurdu. Uğurcan kalesinde gole izin vermedi. 87. dakikada Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı. 88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi. Trabzonspor, rakibini mağlup ederek 17 hafta sonunda 42 puana ulaştı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Maç sonu soyunma odasına giden teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların yoğun tezahüratları sonrası sahaya geri döndü ve taraftarı selamladı.
MAREK HAMSİK YİNE İŞ BAŞINDA
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik dün yine takımının en iyilerindendi. 34 yaşındaki yıldız 12.17 km. ile maçın en çok koşan ismi oldu... Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, geldiği günden beri maçlarda büyük özveri ile mücadele ediyor. Fırtına'nın sahi içi liderlerinden Hamsik, Hatayspor karşılaşmasında da müthiş futbol sergiledi. Trabzonspor- Hatayspor maçının en çok koşan oyuncusu Marek Hamsik oldu. Bordo- Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Hatayspor karşılaşmasında 12.17 km. koştu. Maçtan sonra konuşan Slovak oyuncu, "Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Kazandığımız için çok ama çok mutluyuz. Devre sonuna kadar oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.