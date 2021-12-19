Beşiktaş’ta derbi öncesi çok flaş gelişmeler yaşanıyor! Pinheiro gelmiyor





GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK!

Ancak bu teklif Portekiz kulübü tarafından geri çevrildi. Beşiktaş yönetimi de 350 bin Euro'yu ödemek istemeyince görüşmeler tıkandı. Pinheiro, "Artık Beşiktaş defteri benim için kapandı" dedi. Bu gelişmelerin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk devreyi Önder Karaveli ile tamamlanacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'le önümüzdeki günlerde görüşme yapabileceğini de belirtiliyor.

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