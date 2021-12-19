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    Beşiktaş’ta derbi öncesi çok flaş gelişmeler yaşanıyor! Pinheiro gelmiyor

    Siyah-Beyazlılar, Portekizli hocanın 350 bin Euro’luk fesih bedelini ödemek istemeyince kriz yaşandı. Pinheiro, “Bu defter benim için kapandı” açıklamasını yaptı. Yönetim ilk devreyi Önder Karaveli ile tamamlamayı düşünüyor...

    Ocak’a kadar Karaveli

    Bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın imza için İstanbul'a davet ettiği Bruno Pinheiro'da son dakika pürüzü ortaya çıktı. Portekizli hoca önceki gün kulübü Estoril ile görüşerek 350 bin Euro'luk fesih bedeli ödenmeden sözleşmesinin feshedilmesini istedi.



    GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK!
    Ancak bu teklif Portekiz kulübü tarafından geri çevrildi. Beşiktaş yönetimi de 350 bin Euro'yu ödemek istemeyince görüşmeler tıkandı. Pinheiro, "Artık Beşiktaş defteri benim için kapandı" dedi. Bu gelişmelerin ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk devreyi Önder Karaveli ile tamamlanacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'le önümüzdeki günlerde görüşme yapabileceğini de belirtiliyor.

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