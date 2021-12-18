Vitor Pereira'dan yönetime şoke eden cevap! Başarısız değilim istifa etmem

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasındaki 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.
VİTOR PEREİRA'NIN CEVABI ŞOK ETTİ
Pereira'ya yönetimin talebini ileten Selahattin Baki, "Bu iş gitmiyor. Görevi bırakman en doğru olanı. Senden anlayış bekliyoruz" dedi. Ancak Vitor Pereira'nın bu talebe olan cevabı Baki'yi şok etti. Pereira, "Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Neden istifa edeyim ki. İstifa gibi bir düşüncem yok" ifadesini kullandı.
YÖNETİM ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAK
Pereira ile yapılan görüşmeden istediği sonucu alamayan yönetim duruma bir çare arıyor. Eğer yönetim Pereira'nın görevine tek taraflı olarak son verirse yüksek bir maliyet ile karşı karşıya kalacak. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin Pereira ile orta yolu bulmak için bir görüşme daha yapacakları öğrenildi.