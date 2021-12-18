Vitor Pereira'dan yönetime şoke eden cevap! Başarısız değilim istifa etmem

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasındaki 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.