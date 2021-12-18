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    Kayıpsız geçelim! Trabzonspor devre arasına kadar puan kaybı istemiyor

    Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi oyuncularına, “Hatayspor maçı bizim için çok kritik. Bu hafta ve sonraki 2 hafta kaza istemiyorum. Tam konsantrasyon ve sabırla zafere yürüyelim” dedi.

    Kayıpsız geçelim!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugün oynanacak Hatayspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Hatayspor bu ligin en iyi takımlarında biri. 90 dakika konsantrasyonumuzdan ödün vermemeliyiz" dedi.



    AKLIMIZLA HAREKET EDELİM
    Avcı, "Bu maç bizim için çok ama çok önemli. Rakiplerimiz de bu hafta birbirleriyle oynayacak. Kazandığımız taktirde aranın daha da açılması söz konusu" ifadelerini kullandı. Sabır kelimesinin bir kez daha altını çizen Abdullah Avcı, "90 dakika boyunca aklımızla hareket etmeliyiz. Sabırla mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.



    DORUKHAN SAĞ AÇIK OYNAYACAK
    Abdullah hocanın Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanatta Djaniny sağ kanatta ise Dorukhan Toköz'e şans vermesi bekleniyor.



        TRABZON'DA TEK HEDEF 3 PUAN
        Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Hatayspor'u konuk edecek. Karadeniz Fırtınası rakibini mağlup ederek puan farkını daha da açmayı planlıyor. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bugün oynayamayacak.



        NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
        Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, rakiplerine saygı duyarak oynayacaklarını söyledi. Milli kaleci, "Sahaya çıkacağız ve ne yapmamız gerektiğini bilerek bir mücadele sergileyeceğiz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz hedefimize bir adım daha yaklaşma düşüncesinde oyun planımıza sadık kalarak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

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