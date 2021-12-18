Kayıpsız geçelim! Trabzonspor devre arasına kadar puan kaybı istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugün oynanacak Hatayspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Hatayspor bu ligin en iyi takımlarında biri. 90 dakika konsantrasyonumuzdan ödün vermemeliyiz" dedi.
AKLIMIZLA HAREKET EDELİM
Avcı, "Bu maç bizim için çok ama çok önemli. Rakiplerimiz de bu hafta birbirleriyle oynayacak. Kazandığımız taktirde aranın daha da açılması söz konusu" ifadelerini kullandı. Sabır kelimesinin bir kez daha altını çizen Abdullah Avcı, "90 dakika boyunca aklımızla hareket etmeliyiz. Sabırla mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.
DORUKHAN SAĞ AÇIK OYNAYACAK
Abdullah hocanın Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda sol kanatta Djaniny sağ kanatta ise Dorukhan Toköz'e şans vermesi bekleniyor.