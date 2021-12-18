Kayıpsız geçelim! Trabzonspor devre arasına kadar puan kaybı istemiyor





AKLIMIZLA HAREKET EDELİM

Avcı, "Bu maç bizim için çok ama çok önemli. Rakiplerimiz de bu hafta birbirleriyle oynayacak. Kazandığımız taktirde aranın daha da açılması söz konusu" ifadelerini kullandı. Sabır kelimesinin bir kez daha altını çizen Abdullah Avcı, "90 dakika boyunca aklımızla hareket etmeliyiz. Sabırla mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.