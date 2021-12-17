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    Portekizli gazeteci Amaro, Bruno Pinheiro’yu TAKVİM’e anlattı!

    Geçen sezon 2. Lig’de adeta devrim yaptı. Gelecek 2-3 yılda onu Porto, Sporting veya Benfica’da görebileceğimizi düşünüyorduk. Beşiktaş tercihi önemli bir meydan okuma. Çünkü baskının çok fazla olduğu bir yere gidiyor. Bununla başa çıkıp çıkamayacağı çok önemli.

    ONUR ÖZKAN
    Çok önemli bir meydan okuma
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    Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteciye sorduk. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullardı. İşte Amaro'nun Bruno Pinheiro değerlendirmesi: Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu.



    KULÜPLER ONU ÖRNEK ALDI
    Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor.



    SİSTEMİ 3-4-3'E DÖNÜYOR
    Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir.



        İLETİŞİM YÖNÜ ÇOK GÜÇLÜ
        İletişim yönü güçlüdür. Futbolcular ve basınla arasını hep iyi tutar. Bruno şu anda ligin en gözde teknik adamlarından. Burada onun 2-3 yıl içinde Porto, Sporting veya Benfica'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Beşiktaş'a gitmek Bruno için önemli bir meydan okuma olacak. Çünkü baskının daha fazla olduğu bir yerde çalışacak. Şu anda en büyük soru işareti, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı.

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        Haberler Spor Portekizli gazeteci Amaro, Bruno Pinheiro’yu TAKVİM’e anlattı!
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