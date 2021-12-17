Portekizli gazeteci Amaro, Bruno Pinheiro’yu TAKVİM’e anlattı!

Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteciye sorduk. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullardı. İşte Amaro'nun Bruno Pinheiro değerlendirmesi: Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu.
KULÜPLER ONU ÖRNEK ALDI
Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor.
SİSTEMİ 3-4-3'E DÖNÜYOR
Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir.