Kadıköy’de sıcak saatler! Önce Kenan Koçak'la, ardından da Vitor Pereira ile görüşme yapıldı





TARAFTAR TEPKİSİ ARTINCA

Genç hocaya yapılan teklifin ardından bu kez gözler Samandıra'ya çevrildi. Sosyal medyadaki taraftar tepkilerinin ardından yönetim içinde, "Pereira ile derbiye çıkmayalım" görüşü ağırlık kazanınca önemli bir adım atıldı. Yönetim, Portekizli hoca ile görüşerek sözleşme fesih şartlarını masaya yatırdı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe her an Pereira ile yollarını ayırdığını açıklayabilir.