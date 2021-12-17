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    Kadıköy’de sıcak saatler! Önce Kenan Koçak'la, ardından da Vitor Pereira ile görüşme yapıldı

    Yönetim içinde “Pereira ile derbiye çıkmayalım” görüşü ağırlık kazanınca Kenan Koçak gündeme alındı. Bilic’ten de haber bekleyen Fenerbahçe her an operasyon kararını açıklayabilir.

    Kadıköy’de sıcak saatler
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    Kritik Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Kredisini tamamen tüketmesine rağmen teknik direktör Vitor Pereira ile derbiye çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler'de dün flaş gelişmeler yaşandı. İlk olarak futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki, şu anda Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'la görüşme yaptı.



    TARAFTAR TEPKİSİ ARTINCA
    Genç hocaya yapılan teklifin ardından bu kez gözler Samandıra'ya çevrildi. Sosyal medyadaki taraftar tepkilerinin ardından yönetim içinde, "Pereira ile derbiye çıkmayalım" görüşü ağırlık kazanınca önemli bir adım atıldı. Yönetim, Portekizli hoca ile görüşerek sözleşme fesih şartlarını masaya yatırdı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe her an Pereira ile yollarını ayırdığını açıklayabilir.



    DERBİYE BİLE O ÇIKABİLİR!
    Bir yandan Slaven Bilic'ten haber bekleyen Sarı- Lacivertliler, hemen göreve başlayabilecek olmasından dolayı Kenan Koçak'a da çok sıcak bakıyor. Kulübe yakın kaynaklar, derbiye Koçak'la çıkma ihtimalinin olduğunu da belirtiyor.

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    Haberler Spor Kadıköy’de sıcak saatler! Önce Kenan Koçak'la, ardından da Vitor Pereira ile görüşme yapıldı
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