Aslan'da istifa depremleri sürüyor! Galatasaray yönetimi paramparça





FENERBAHÇE GERİLİMİ

Başkan Elmas'ın danışmanlığına getirilen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın Fenerbahçeli olduğu ve kısa bir süre önce Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etmesi de ortalığı karıştırdı... Bu karara karşı çıkan Köksal Ünlü ile Ahmet Kasım Han'ın son toplantıda şiddetli bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Hande Ocak Başev'in de CEO görevine getirilmesi tartışmalara neden oldu.