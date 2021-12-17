Aslan'da istifa depremleri sürüyor! Galatasaray yönetimi paramparça

Temmuz başında göreve gelen Burak Elmas yönetimi 5 ay içinde çatırdadı. Önceki gün Başkan Yandımcısı Rezan Epözdemir istifa ederken dün de Genel Sekreter Köksal Ünlü istifasını açıkladı. Bu iki isme ek olarak yönetici Işıtan Gün ide stifanın eşiğine geldi. Yönetimdeki büyük kriz ise Beşiktaş derbisinin hemen sonrasına rastlıyor.
DERBİ SONRASI BAŞLADI
Beşiktaş yenilgisi sonrası yönetici Remzi Sanver, "Elbette hakemin yanlışları var ama biz Beşiktaş'ın haklı galibiyetini gölgelemek istemeyiz" derken, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Derbide açık açık hakkımız yendi. Galibiyetimiz elimizden alındı" şeklinde açıklama yapmıştı. Bunun üzerine de Başkan Burak Elmas, "Kulübümüzün resmi görüşü, Remzi Sanver'in açıklamasıdır" demiş yöneticileri de "Kimse kafasına göre açıklama yapmasın" diye uyarmıştı. Yönetimdeki çatlaklar bununla da sınırlı değil.
FENERBAHÇE GERİLİMİ
Başkan Elmas'ın danışmanlığına getirilen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın Fenerbahçeli olduğu ve kısa bir süre önce Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etmesi de ortalığı karıştırdı... Bu karara karşı çıkan Köksal Ünlü ile Ahmet Kasım Han'ın son toplantıda şiddetli bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Hande Ocak Başev'in de CEO görevine getirilmesi tartışmalara neden oldu.