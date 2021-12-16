Galatasaray taraftarı isyanda! Tudor puan ortalaması ve galibiyet yüzdesi Fatih Terim'i sollladı

Ligde üst üste 5 maçtır kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'in üzerinde... Özellikle son 3 sezondaki hamleleri ile tepkileri çeken tecrübeli teknik adamın istatistiklerinin selefi Igor Tudor'un gerisinde kalması dikkat çekiyor.
SADECE 1 PUAN GERİDEYDİ
2017-18 sezonun 16. haftasında zirvenin sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen gönderilen Hırvat teknik adam maç başına 2 puan, yüzde 62 galibiyet yüzdesi ve 2,1 gol ortaması yakalamıştı.