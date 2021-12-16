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    Galatasaray taraftarı isyanda! Tudor puan ortalaması ve galibiyet yüzdesi Fatih Terim'i sollladı

    2017-2018'in 16. haftasında zirvenin 1 puan gerisinde olmasına rağmen gönderilen Hırvat çalıştırcı maç başına 2 puan, %62 galibiyet yüzdesi ve 2,1 gol ortaması yakalamıştı. Bu sezon 16 haftada Trabzon'dan 16 puan fark yiyen Aslan, Terim'le 4 sezonda 1,6 puan, %43 galibiyet ve maç başına da 1,4 gol ortalma asında kaldı.

    Tudor’un suçu neydi
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    Ligde üst üste 5 maçtır kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'in üzerinde... Özellikle son 3 sezondaki hamleleri ile tepkileri çeken tecrübeli teknik adamın istatistiklerinin selefi Igor Tudor'un gerisinde kalması dikkat çekiyor.



    SADECE 1 PUAN GERİDEYDİ
    2017-18 sezonun 16. haftasında zirvenin sadece 1 puan gerisinde olmasına rağmen gönderilen Hırvat teknik adam maç başına 2 puan, yüzde 62 galibiyet yüzdesi ve 2,1 gol ortaması yakalamıştı.



    TÜM RAKAMLAR YERLERDE!
    Bu sezon 16 haftada lider Trabzon'dan 16 puan fark yiyen Aslan, Terim'le 4 sezonda 1,6 puan, %43 galibiyet ve maç başına da 1,4 gol ortalamasında kaldı. Sosyal medyada, " O zaman Tudor'un suçu neydi?" yorumları yapıldı.



        G.SARAY TARAFTARI İSYANDA
        Süper Lig'de son 3 sezonda yaşanan büyük başarısızlık Galatasaraylı taraftarları artık isyan noktasına getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, sürekli kadroyu değiştiren ve yaşanan her başarısızlığın ardından transfer dönemlerini işaret eden Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulunuyor.



        Tecrübeli teknik adama her geçen gün taraftarlar desteğinin azalması da dikkatleri çekiyor.

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        Haberler Spor Galatasaray taraftarı isyanda! Tudor puan ortalaması ve galibiyet yüzdesi Fatih Terim'i sollladı
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