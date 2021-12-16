Galatasaray taraftarı isyanda! Tudor puan ortalaması ve galibiyet yüzdesi Fatih Terim'i sollladı





TÜM RAKAMLAR YERLERDE!

Bu sezon 16 haftada lider Trabzon'dan 16 puan fark yiyen Aslan, Terim'le 4 sezonda 1,6 puan, %43 galibiyet ve maç başına da 1,4 gol ortalamasında kaldı. Sosyal medyada, " O zaman Tudor'un suçu neydi?" yorumları yapıldı.