Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yaylım ateşi! 5 maçtır operasyon yapılıyor





Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir" diye konuştu.