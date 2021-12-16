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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yaylım ateşi! 5 maçtır operasyon yapılıyor

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekild e operasyon yapıldığına şahit oluyorum” diye konuştu.

    5 maçtır operasyon yapılıyor

    G.Saray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda sert açıklamalara imza attı.



    Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir" diye konuştu.



    Başkan Elmas, "TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terkedecek" dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı kurulların devam etmesi durumunda yayın ihalesinden çıkacaklarını söyledi.



        ÖZTÜRK'TEN PROTESTO ÇAĞRISI!
        G.Saray Divan Kurulu Üyesi ve son seçimdeki başkan adayı Metin Öztürk dün çarpıcı açıklamalara imza attı. Öztürk, Başakşehir maçında tüm Galatasaraylı taraftarları siyah giymeye, saat 19.05'e kadar tribünde sırtlarını sahaya dönüp TFF'yi protesto etmeye davet etti.



        CİMBOM'DA İSTİFA DEPREMİ!
        TAKVİM'in 6 Kasım'da okuyucularına duyurduğu Galatasaray yönetimindeki kriz dün resmen patlak verdi. Başkan Burak Elmas'ın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile birlikte yöneticilerden Işıtan Gün ve Köksal Ünlü'den istifalarını istediği öğrenildi. Epözdemir dün Elmas'a istifasını sunarken, kararını da katıldığı bir programda kamuoyuna duyurdu. Elmas'ın istifasını istediği yöneticilerden Köksal Ünlü'nün görevinden ayrılmaya sıcak bakmadığı, Işıtan Gün'ün ise istifa kararı alabileceği öğrenildi. Epözdemir istifasıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenlleyecek.

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        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yaylım ateşi! 5 maçtır operasyon yapılıyor
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