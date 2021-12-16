Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yaylım ateşi! 5 maçtır operasyon yapılıyor

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda sert açıklamalara imza attı.
Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir" diye konuştu.
Başkan Elmas, "TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terkedecek" dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı kurulların devam etmesi durumunda yayın ihalesinden çıkacaklarını söyledi.