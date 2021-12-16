Fırtına Nwakaeme’siz zafer planını hazırladı!

Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı takım içerisinde mecburi değişikliklere gitmek zorunda kalacak.
Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda yeni bir formül arayışına girecek olan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek duruma gelmesi nedeniyle Djaniny Semedo'yu sol kanada kaydırıp, tek bir değişiklikle geçiş sürecini sonlandıracak.
Ancak Antalyaspor maçında sol bek performansı beğenilmeyen Peres'i de yedek kulübesine çekmek istemeyen Avcı, tecrübeli ismi asıl mevkisi olan sağbekte görevlendirip Dorukhan'a yeni bir mevki arayışı içerisine girebilir.