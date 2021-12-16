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    Fırtına Nwakaeme’siz zafer planını hazırladı!

    Nwakaeme'nin sakatlığıyla Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zafer planını hazırladı. Hatayspor maçına Nwakaeme’nin yerine Djaniny ile başlayacak olan tenik adam, Dorukhan ortaya geçirecek.

    Nwakaeme’siz zafer planı!

    Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı takım içerisinde mecburi değişikliklere gitmek zorunda kalacak.



    Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda yeni bir formül arayışına girecek olan Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek duruma gelmesi nedeniyle Djaniny Semedo'yu sol kanada kaydırıp, tek bir değişiklikle geçiş sürecini sonlandıracak.



    Ancak Antalyaspor maçında sol bek performansı beğenilmeyen Peres'i de yedek kulübesine çekmek istemeyen Avcı, tecrübeli ismi asıl mevkisi olan sağbekte görevlendirip Dorukhan'a yeni bir mevki arayışı içerisine girebilir.



        Avcı'nın oyuncu değişiklikleriyle alakalı kararını maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla vermesi bekleniyor.



        ANTRENMANDA KOUASSİ FIRTINASI!
        Fırtına'nın yeni transferi Kouassi antrenmanlarda adeta şov yapıyor.Yıldız oyuncu sert ve isabetli şutlarıyla da birbirinden güzel gollere imza atıyor.

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        Haberler Spor Fırtına Nwakaeme’siz zafer planını hazırladı!
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