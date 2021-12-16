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    Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Vitor Pereira Brezilya ekibi Flamengo ile masaya oturma hazırlığında

    Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda teknik direktörden biride Vitor Pereira oldu. Fenerbahçe taraftarının yerden yere vurduğu Vitor Pereira, Brezilya ekibiyle masaya oturma hazırlığında. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Pereira Flamengo ile masada!

    Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda Portekizliden biri de Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira. Portekizli teknik direktör, Flamengo'nun istediği profile uyan bir teknik adam olmasına karşın, kulüp Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödemek istemiyor. ESPN Brezilya'da yer alan haberde; Pereira'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinde 500 bin Euro'luk bir serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz'la görüşüyor.



    ADA'DAN MESUT'A ÖVGÜ
    İngiliz Daily Mail Gazetesi, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de yeniden form tuttuğunu yazdı...



    İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Mesut Özil'in Sarı-Lacivertliler'de yeniden form tuttuğunu belirterek, &quot;Gaziantep maçında defansın arasından süzülerek zamanlaması harika olan bir pas aldı ve güzel bir gol atarak takım arkadaşlarının takdirini kazandı&quot; ifadelerini kullandı.



        CRESPO'NUN YERİ GARANTİ!
        Sarı-Lacivertli formasıyla ilk maçına 6. haftada çıkıp Galatasaray derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Gaziantep'te de alkışları topladı. 25 yaşındaki Portekizli, özellikle ikili mücadelelerdeki ve top kazanmadaki başarısıyla Beşiktaş derbisi için yerini garantiledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Crespo'yu Gaziantep maçındaki performansı nedeniyle övgüler yağdırmıştı.



        KANARYA'YA ÇİFTE MÜJDE
        Fenerbahçe, Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün start verdi. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş katıldı. Milli kaleci Altay Bayındır'ın ise günü özel programlar eşliğinde tamamladığı ifade edildi.



        İRFAN CAN'A ÖZEL GÖREV
        Beşiktaş derbisine hazırlanan İrfan Can'a teknik heyetten özel görev.Yıldız oyuncudan sürekli şut atması istendi.



            KONYASPOR'UN HEDEFİ BURAK
            Pereira'nın kadroya yazmadığı Burak Kapacak ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Konyaspor'un Burak'ı istediği öğrenildi.



            KARAVELİ 11'İ BELİRLEDİ
            Genç hoca, Kayseri maçının 11'ini çok büyük oranda koruyacak. Sadece Atiba'nın yerine cezası sona eren Josef de Souza oynayacak.



            Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Kritik maçta takımın başında olacak olan Önder Karaveli'nin ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Kayserispor maçının 11'inin kadrosunu büyü oranda koruyacak olan genç hocanın sadece Atiba'nın yerine sarı kart cezası sona erecek olan Josef de Souza'yı oynatacağı belirlendi. Kayserispor galibiyetinde büyük rol oynayan Güven Yalçın'ın yine yedek kuvvet olarak kulübede bekleyeceği ifade edildi.



                ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
                Kayserispor galibiyetiyle büyük moral bulan Beşiktaş zorlu Fenerbahçe derbisine çok keyifli bir ortamda hazırlanıyor. Dünkü idmanda çift kale maçı kazanan takım zafer pozu verirken, futbolcuların hırsı da teknik heyeti mutlu ediyor.



                N'SAKALA İÇİN ÜÇ TEKLİF
                Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan N'Sakala'ya Süper Lig'den 3 takımın talip olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Giresunspor, Antalyaspor ve Göztepe tecrübeli yıldıza talip oldu. Yönetim, N'Sakala ile ilgili kararı yeni gelecek teknik direktöre bırakacak.



                CİMBOM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
                Galatasaray zorlu Başakşehir, A.Demir ve Antalya fikstüründen iyi çıkamazsa devreyi ilk 10'da kapatamayabilir!



                    16. haftanın sonunda 23 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Sarı-Kırmızılılar ilk devrenin sonuna kadar birbirinden zorlu 3 maça çıkacak. Hafta sonu, şu anda ligin en formda takımı olan Başakşehir'i konuk edecek olan Cimbom ardından zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Son haftada rakip ise, lider Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor olacak. Şu anda hem mental hem de form olarak iyi durumda bulunmayan Galatasaray ayrıca takımın kilit isimlerinden Muslera'yı da kaybetmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar eğer önündeki 3 maçtan istediği sonuçları alamazsa çok büyük ihtimalle ilk devreyi ilk sıra içinde tamamlayamayacak. Bu nedenle Cimbom'u oldukça zorlu ve sıkıntılı bir süreç bekliyor.



                    DENNİS MAN AYRILIK İÇİN HAZIRLIKTA!
                    Rumen basını Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Dennis Man ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Dün çıkan haberlere göre Parma'da teknik direktör Iachini ile sorunlar yaşayan yıldız futbolcu devre arası takımdan ayrılmak istiyor. Rumen basını, Dennis Man için en ciddi kulübün Galatasaray olduğunu belirtti.



                    MUSLERA VE MARCAO EN İYİ 11'DE!
                    İki yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi.



                        Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi. İkili grup aşamasında oynanan son maçta mükemmel performans sergilemişti. Lazio'ya karşı maçının en iyileri 7.2 reytingle Marcao ve Muslera oldu. Brezilyalı stoper sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında oynayamadı. Muslera ise Sivas maçında sakatlandı. 3 ay oynayamayacak.



                        OLİMPİU MORUTAN 90 DAKİKAYA HASRET!
                        G.Saray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan, Süper Lig'de şimdiye kadar hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi. Sarı-Kırmızılar'ın yıldız oyuncusunun yedek kalmasındaki en önemli etkenlerden biri iletişim... Morutan, İngilizcesi olmadığı için takım içinde zorlanıyor.



                        VESTEL CİMNASTİĞİN ANA SPONSORU
                        Vestel, Cimnastik Federasyonu ile iş birliğini genişletti. Yeni anlaşma kapsamında Vestel, ritmik cimnastik dışında kalan 7 kategoriyi kadın ve erkek kategorileri ile birlikte sponsorluk kapsamına dahil etti. Bununla birlikte Cimnastik Federasyonu'nun da ana sponsoru oldu. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, el ele cimnastiği olması gereken yere getireceğiz diye konuştu.



                            STEPHEN CURRY TARİHE GEÇTİ
                            Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, normal sezon kariyerinde 2973 üç sayılık basket atan Ray Allen'a ait NBA rekorunu kırdı. Curry'nin Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks maçının başında rekoru getiren üçlüğünün ardından oyuna ara verilirken salonda büyük bir coşku yaşandı. Curry'nin anne ve babası ile eski rekorun sahibi Ray Allen'ı maça çağıran NBA yönetimi de olayı tam bir şova çevirdi. Maçın durmasının ardından ödülünü alan Curry gözyaşlarına hakim olamadı.



                            HAMİLTON'A KRALİYET NİŞANI VERİLDİ
                            İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilen Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, nişanını aldı. Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Büyük Britanyalı Hamilton'a nişanını Prens Charles verdi.



                            GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
                            Sezon başı Barcelona'ya transfer olan Aguero 33 yaşındaki kariyerine nokta koydu. Kalp rahatsızlığı yaşayan Tangocu doktorların kararıyla böyle bir karar aldığını gözyaşları ile açıkladı.



                                REAL MADRİD'TE ŞOK!
                                İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncular Luka Modric ile Marcelo'nun, Kovid- 19'a yakalandığı duyuruldu. İki oyuncunun tedavilerine başlandı.



                                DERBİ BANDIRMA'NIN
                                TFF 1.Lig'de dün oynanan derbi maçta Bandırmaspor sahasında Balıkesirspor'u 3-0 yendi. Günün diğer maçında Samsunspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.



                                FENERBAHÇE-BASKONİA
                                Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün Baskonia'yı ağırlayacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. A.Efes ise deplasmanda Maccabi ile mücadele edecek. Maç 22.05'te start alacak.

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                                Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Vitor Pereira Brezilya ekibi Flamengo ile masaya oturma hazırlığında
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