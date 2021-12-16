Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda Portekizliden biri de Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira. Portekizli teknik direktör, Flamengo'nun istediği profile uyan bir teknik adam olmasına karşın, kulüp Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödemek istemiyor. ESPN Brezilya'da yer alan haberde; Pereira'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinde 500 bin Euro'luk bir serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz'la görüşüyor.
İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Mesut Özil'in Sarı-Lacivertliler'de yeniden form tuttuğunu belirterek, "Gaziantep maçında defansın arasından süzülerek zamanlaması harika olan bir pas aldı ve güzel bir gol atarak takım arkadaşlarının takdirini kazandı" ifadelerini kullandı.