



16. haftanın sonunda 23 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Sarı-Kırmızılılar ilk devrenin sonuna kadar birbirinden zorlu 3 maça çıkacak. Hafta sonu, şu anda ligin en formda takımı olan Başakşehir'i konuk edecek olan Cimbom ardından zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Son haftada rakip ise, lider Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor olacak. Şu anda hem mental hem de form olarak iyi durumda bulunmayan Galatasaray ayrıca takımın kilit isimlerinden Muslera'yı da kaybetmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar eğer önündeki 3 maçtan istediği sonuçları alamazsa çok büyük ihtimalle ilk devreyi ilk sıra içinde tamamlayamayacak. Bu nedenle Cimbom'u oldukça zorlu ve sıkıntılı bir süreç bekliyor.