Fenerbahçe Slaven Bilic'i bekliyor! Deneyimli teknik adam Kanarya için Kartal'ı reddetti

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de Yönetim, Pereira görevdeyken Farioli ile masaya oturmuş ve anlaşma zemini aramıştı. İtalyan hocayı rafa kaldıran Fenerbahçe'de hedef Slaven Bilic... Başkan Ali Koç zirvenin 12 puan gerisinde kalan hocası Pereira ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor...
YÖNETİMİN İLK ADAYI BİLİC
Listenin ilk sırasındaki Slaven Bili ise kulübü Beijing Guoan ile anlaştıktan ve sözleşmesini feshettikten sonra Sarı- Lacivertli Yönetim ile masaya oturacak. Bu görüşmede her iki tarafın da el sıkışması bekleniyor. Bilic konusunda yaşanan bir başka önemli gelişme ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaşadıkları diyalog...
FENER İÇİN KARTAL'I REDDETTİ
Çebi, Sergen Yalçın sonrasında Hırvat teknik adamla temas kurdu ancak ret cevabı aldı. İddiaya göre Ahmet Nur Çebi'nin transfer teklifine Slaven Bilic, "Fenerbahçe'ye söz verdim" yanıtını verdi. Sarı-Lacivertli Yönetim de teknik direktör sorununun bir an önce son bulmasını istiyor. 53 yaşındaki Bilic'in Çin ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl Aralık ayında sona eriyor. Hırvat hoca 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.