Fenerbahçe Slaven Bilic'i bekliyor! Deneyimli teknik adam Kanarya için Kartal'ı reddetti





YÖNETİMİN İLK ADAYI BİLİC

Listenin ilk sırasındaki Slaven Bili ise kulübü Beijing Guoan ile anlaştıktan ve sözleşmesini feshettikten sonra Sarı- Lacivertli Yönetim ile masaya oturacak. Bu görüşmede her iki tarafın da el sıkışması bekleniyor. Bilic konusunda yaşanan bir başka önemli gelişme ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaşadıkları diyalog...