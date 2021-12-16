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    Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım haklı çıktı!

    Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım “Ben olsam Belözoğlu ile devam ede-r dim. Kim gelirse gelsin macera olur” diyen F.Bahçe eski başkanı Yıldırım yaşanan süreç sonrası haklı çıktı. Pereira üst üste kötü sonuçlar aldı. Belözoğlu ise Başakşehir’e sınıf atlattı.

    Yıldırım haklı çıktı!

    Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunmuş ve "Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim. Kim gelirse gelsin macera olur" açıklamasını yapmıştı.



    Bu açıklama ve zaman Yıldırım'ı haklı çıkardı... Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira döneminde üst üste kötü sonuçlar aldı.



    Son olarak Gaziantep deplasmanında mağlup olan Sarı-Lacivertliler lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunuyor. Yıldırım'ın devam etmesini istediği Emre Belözoğlu ise Başakşehir'in başına geçtiği günden itibaren farkını ortaya koydu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım haklı çıktı!
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