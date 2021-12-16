Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım haklı çıktı!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunmuş ve "Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim. Kim gelirse gelsin macera olur" açıklamasını yapmıştı.