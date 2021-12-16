Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Pinheiro tartışma konusu oldu!





EGOLARI NASIL İDARE EDECEK?

Ayrıca 45 yaşındaki Pinheiro'nun çalıştığı en pahalı futbolcu sezon başında Porto'dan Estoril'e kiralanan Romario Baro oldu. Pinheiro'nun Beşiktaş'a gelmesi durumunda Pjanic, Batshuayi, Teixeira, Ghezzal, Vida gibi yıldız ve egosu yüksek isimlerle nasıl çalışacağı kafaları karıştırıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tüm bu nedenlerden dolayı tereddüt yaşadığı ancak yönetimin büyük çoğunluğunun baskısı nedeniyle Bruno Pinheiro'da karar kıldığı öğrenildi.