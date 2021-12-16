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    Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Pinheiro tartışma konusu oldu!

    En üst seviyede sadece 18 maça çıkan Pinheiro’nun çalıştığı en pahalı futbolcu 5 milyon Euro değerindeki Roma rio Baro oldu. 45 yaşındaki hocanın Pjanic, Batshuayi, Teixeir ave Ghezzal gibi yıldızları nasıl idare edeceği de tartışma konusu...

    Pinheiro tartışması

    Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta ibre tamamen Bruno Pinheiro'ya dönmüş durumda... Her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a davet edilen Portekizli hocanın tecrübesizliği taraftarları fazlasıyla endişelendiriyor. Portekiz ekibi Estoril'in başında olan Pinheiro profesyonel kariyerinde 73 maça çıkarken, 1. Lig düzeyinde de sadece 18 maçta görev yapabildi.



    EGOLARI NASIL İDARE EDECEK?
    Ayrıca 45 yaşındaki Pinheiro'nun çalıştığı en pahalı futbolcu sezon başında Porto'dan Estoril'e kiralanan Romario Baro oldu. Pinheiro'nun Beşiktaş'a gelmesi durumunda Pjanic, Batshuayi, Teixeira, Ghezzal, Vida gibi yıldız ve egosu yüksek isimlerle nasıl çalışacağı kafaları karıştırıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tüm bu nedenlerden dolayı tereddüt yaşadığı ancak yönetimin büyük çoğunluğunun baskısı nedeniyle Bruno Pinheiro'da karar kıldığı öğrenildi.



    EN GEÇ YARIN İMZA İÇİN GELECEK
    Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bir aksilik olmazsa genç hoca en geç yarın İstanbul'da olacak ve ardından 1.5 yıllık imza atacak. Pinheiro'nun 6 yardımcısıyla beraber Beşiktaş'a geleceği de öğrenildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Pinheiro tartışma konusu oldu!
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