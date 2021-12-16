Bakambu için devler sıraya girdi! Barcelona, Sevilla, Valencia, Fenerbahçe, Galatasaray...





İspanyol basını, Çin kulübü Beijng Gouan ile sözleşmesi 31 Aralık tarihinde sona erecek olan Cedric Bakambu'nun olası adresleri arasında Türkiye'nin de olduğunu yazdı. Habere göre 30 yaşındaki Kongolu forvetle La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia ve Real Betis'le beraber Galatasaray ve Fenerbahçe de çok yakından ilgileniyor.