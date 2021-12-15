Trabzonspor'a Bakasetas'tan sonra ikinci Yunan oyuncu! Masouras için yakın takip

Trabzonspor'un transferdeki birinci önceliği olan Masouras, son dönemde hakkında çıkan birçok haberin ardından sosyal medyada Trabzonspor sayfalarının paylaşımlarını takip etmeye başladı.

Oyuncunun transferiyle alakalı kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Masouras da gelişmeleri yakından izliyor. Daha önce birçok kez Siopis ve Bakasetas ile iletişime geçen Yunan oyuncunun menajerinden de sürekli olarak bilgiler aldığı öğrenildi. Yunan oyuncunun bu ilgisi Bordo-Mavili yönetimi memnun ederken, Trabzonlu kurmaylar, transferi bitirmek için Olympiakos takımı ile temaslarını tüm hızıyla devam ettiriyorlar.