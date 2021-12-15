Fenerbahçe uzun süredir beklenen operasyon için düğmeye basıyor! Pereira gidiyor ilk aday Bilic

Gaziantep karşısında aldığı yenilgiyle taraftarlarını birkez daha kahreden Fenerbahçe'de beklenen operasyon gerçekleşiyor. Sarı- Lacivertli yönetim uzun süredir hedef tahtasında olan teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Gaziantep karşısında aldığı yenilgiyle taraftarlarını birkez daha kahreden Fenerbahçe'de beklenen operasyon gerçekleşiyor. Sarı- Lacivertli yönetim uzun süredir hedef tahtasında olan teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Bu konuda son kararı Ali Koç verecek. Ancak Fenerbahçe yönetimi bir yandan Pereira sonrası için çalışmalara start verdi. Sarı-Lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Slaven Bilic'le resmen temasa geçti.
GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU
Sezon ortasında ligi tanımayan bir teknik adamı göreve vetirmek istemeyen Başkan Koç, Hırvat hocaya çok sıcak bakıyor. Bilic'in ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Çin kulübü Beijing Gouan ikna edilememişti. Fakat bu kez görüşmelerin çok daha olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında.