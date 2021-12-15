Fenerbahçe uzun süredir beklenen operasyon için düğmeye basıyor! Pereira gidiyor ilk aday Bilic

GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU

Sezon ortasında ligi tanımayan bir teknik adamı göreve vetirmek istemeyen Başkan Koç, Hırvat hocaya çok sıcak bakıyor. Bilic'in ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Çin kulübü Beijing Gouan ikna edilememişti. Fakat bu kez görüşmelerin çok daha olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında.