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    Fenerbahçe uzun süredir beklenen operasyon için düğmeye basıyor! Pereira gidiyor ilk aday Bilic

    Gaziantep karşısında aldığı yenilgiyle taraftarlarını birkez daha kahreden Fenerbahçe'de beklenen operasyon gerçekleşiyor. Sarı- Lacivertli yönetim uzun süredir hedef tahtasında olan teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli hocanın ipini çeken Başkan Koç operasyonun zamanı konusunda kesin kararını vermedi. Ancak yönetim listedeki ilk aday olan Slaven Bilic’le resmen temasa geçti.

    Pereira gidiyor ilk aday Bilic

    Gaziantep karşısında aldığı yenilgiyle taraftarlarını birkez daha kahreden Fenerbahçe'de beklenen operasyon gerçekleşiyor. Sarı- Lacivertli yönetim uzun süredir hedef tahtasında olan teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

    DERBİ BEKLENECEK Mİ?
    Başkan Ali Koç, Gaziantep yenilgisi sonrası Portekizli hocanın ipini kesin olarak çekerken, şu anda operasyonun tarihi konusunda belirsizlik yaşanıyor.

    Yönetimin bir kısmı Beşiktaş maçına Pereira'sız çıkma fikrini ortaya atarken, bazı yöneticiler ise derbinin beklenmesi yönünde görüş belirtmiş durumda.

        Bu konuda son kararı Ali Koç verecek. Ancak Fenerbahçe yönetimi bir yandan Pereira sonrası için çalışmalara start verdi. Sarı-Lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Slaven Bilic'le resmen temasa geçti.

        GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU
        Sezon ortasında ligi tanımayan bir teknik adamı göreve vetirmek istemeyen Başkan Koç, Hırvat hocaya çok sıcak bakıyor. Bilic'in ismi sezon başında da gündeme gelmiş ancak Çin kulübü Beijing Gouan ikna edilememişti. Fakat bu kez görüşmelerin çok daha olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında.
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        Haberler Spor Fenerbahçe uzun süredir beklenen operasyon için düğmeye basıyor! Pereira gidiyor ilk aday Bilic
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