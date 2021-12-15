Beşiktaş Yönetimi flaş bir karara imza atmak üzere! Adem Ljajic geri dönüyor

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala ile eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Adem Ljajic ile ilgili önemli bir gelişme kapıya dayandı. Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Sırp futbolcuyu kadroya yeniden dahil etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Adem Ljajic, pazar gecesi 4-2 kazanılan Kayserispor maçını aylar sonra Vodafone Park'a gelerek seyretmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Kadro dışı kalan diğer oyuncular için ise henüz bir tasarrufun söz konusu olmadığı da gelen bilgiler arasında.