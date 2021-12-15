Beşiktaş Icrypex Burgos’a mağlup oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında ağırladığı İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a 82-75 yenildi. Liderlik ve doğrudan son 16 turuna kalma hakkını kaybeden siyah-beyazlılar, gruptaki son hafta maçında ilk 3'e girerek play-in oynayabilmek için mücadele edecek.

ANTONİO RÜDİGER'E REAL MADRİD KANCASI

Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Antonio Rüdiger'in İngiliz ekibi ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığı ve devreye Real Madrid'in girdiği öğrenildi. Haberde Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ancak bonservis ücreti ödemek istemediği de kaybedildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkarken 2 gol, 1 asist yaptı.

LA LİGA'NIN HAKLARI 4.95 MİLYAR EURO

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2022-2023 ile 2026-2027 sezonları arasında ulusal düzeyde maç canlı yayın hakları, 4 milyar 950 milyon Euro'ya Movistar ve DAZN platformlarına satıldı. 1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu La Liga kurumundan yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" gerçekleştirildiği yorumu yapıldı.

ARSENAL'DE AUBAMEYANG KAPTANLIKTAN ALINDI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Aubameyang'ın kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncunun, kaptanlık görevinden ihraç edildiği ve West Ham United ile yarın oynanacak lig maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

ATİBA MI, CAN MI?

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta orta alan belirsizliği var. Sarı kart cezası biten Josef'in dönüşü sonrası Can Bozdoğan veya Atiba'dan birisi kulübeye geri dönecek.

FENER SERİYE BAĞLADI

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 15. hafta maçında sahasında Maccabi Tel Aviv'i 90-79 yendi. Sarı- Lacivertliler Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fener'de De Colo 21 sayı kaydetti.

ANADOLU EFES EVİNDE GÜZEL

Anadolu Efes, Euroleague'de konuk ettiği Baskonia'yı 87-72 yendi. Lacivert- Beyazlılar böylelikle Euroleague'de bu sezon evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünden galip ayrıldı. Larkin dün 17 sayı ile oynadı.

LUYİNDAMA DA SAKATLANDI

Muslera'nın sakatlanmasına yol açan Luyindama'nın da sakatlandığı duyuruldu. Kongolu stoperin dizinde esneme meydana geldi.

ERZURUM GENÇLER'İ ELİ BOŞ GÖNDERDİ: 2-0

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Erzurumspor'un gollerini 64. dakikada Emircan Altıntaş, 70. dakikada Olanare attı. Diğer sonuçlar: Manisa FK-Keçiörengücü: 1-1, Altınordu-Kocaelispor: 3-2.

FRANCESCO FARİOLİ TAKIMINA VEDA ETTİ

Karagümrük'te Konyaspor ile oynanan lig maçının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Farioli, dün yapılan antrenmanda takımla vedalaştı. Ancak Karagümrük yönetiminden İtalyan teknik adamın ayrılığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Kırmızı-siyahlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada ise Volkan Demirel'in yer aldığı da öğrenildi.

ALPEREN ŞENGÜN 11 SAYI ATTI HOUSTON KAZANDI

NBA'de Houston forması giyen Alperen Şengün, 132-126 kazandıkları Atlanta maçında 11 sayı, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi. Bu maçta Cedi skor üretemezken, Ömer 8 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

NWAKAEME ŞOKU

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun sakatlığı beklenenden kötü çıkması camiada üzüntüye neden oldu.

FORMSUZLARA ÖZEL PROGRAM

Antalya maçında 11'de sahaya çıkan ancak etkisiz gözüken iki futbolcu Bruno Peres ile Antonios Bakasetas'a bu hafta özel bir program uygulanacak.

TALİPLERİ ARTIYOR

Süper Lig'den 4 takım, Trabzonspor'da çok fazla forma şansı bulamayan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli futbolcuyu daha önce isteyen Giresunspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Adana Demirspor da devreye girmişti. Oyuncuyu son olarak Sivasspor kulübü de kadrosuna katmak istediğini bordo- mavili yöneticilere resmen iletti.

FENERBAHÇE İÇİN ANGILERI İDDİASI

Devre arasında sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantin basını, ülkenin en önemli kulüplerinden River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri'nin Sarı- Lacivertliler'in gündeminde olduğunu yazdı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcu için River Plate'e teklif gittiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angileri'nin piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında.