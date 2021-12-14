Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli ne kadar maaş alıyor? Herkesi şaşırtan rakam!

Beşiktaşlı yöneticilerin karşılaşmadan sonra bir araya geldikleri Önder Karaveli'yi galibiyet için özel olarak tebrik ettikleri öğrenildi. Zorlu süreçte teklifi kabul ederek sahaya inen ve herkesin alkışını toplayan 47 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki dönemde de yönetim kurulunun uygun göreceği tüm görevlere hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.