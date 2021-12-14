Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2021 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 12:00
    ABONE OL

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli ne kadar maaş alıyor? Herkesi şaşırtan rakam!

    Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın’ın istifasının ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Karaveli ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta hocanın aldığı maaş herkesi şaşırttı.

    Herkesi şaşırtan rakam!

    Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın'ın istifası ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor karşısında elde edilen kritik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    Son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla kurduğu iletişimle dikkat çeken UEFA pro-lisans sahibi Karaveli, siyah-beyazlı yöneticilerin takdirini topladı.

    Beşiktaşlı yöneticilerin karşılaşmadan sonra bir araya geldikleri Önder Karaveli'yi galibiyet için özel olarak tebrik ettikleri öğrenildi. Zorlu süreçte teklifi kabul ederek sahaya inen ve herkesin alkışını toplayan 47 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki dönemde de yönetim kurulunun uygun göreceği tüm görevlere hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.


        AYLIK YALNIZCA 8 BİN LİRA
        Uzun yıllardır Beşiktaş Kulübü çatısı altında çalışan Önder Karaveli'nin, Süper Lig'de görev yapan meslektaşlarıyla kıyaslanmayacak bir maaş aldığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, efsane isim Serpil Hamdi Tüzün döneminde siyah-beyazlıların altyapısında top koşturan Karaveli'nin aylık yalnızca 8 bin lira kazandığı aktarıldı.

        Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtırken, 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi de kazandı. 8 bin lira maaşla çalışan Karaveli yönetiminde elde edilen bu galibiyet ve prim, "Her şey para değil" dedirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli ne kadar maaş alıyor? Herkesi şaşırtan rakam!
            SON DAKİKA