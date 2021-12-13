Ya tamam ya devam! Pereira en kritik maçına çıkıyor

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilmesi gündeme gelmiş, 1 numaralı teknik direktör adayı olarak da Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin ismi ön plana çıkmıştı. İtalyan teknik adamın dün Karagümrük'ten istifa ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Resmi açıklama gelmese de hareketli saatler yaşandı.
İDDİALAR ADETA HAVADA UÇUŞTU
Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar Sarı- Lacivertli takımın bugün Gaziantep'te alacağı muhtemel puan kaybı sonrasında teknik direktör Pereira ile yolların ayrılabileceği ve akabinde İtalyan teknik adam Farioli ile masaya oturabileceğini iddia ettiler. Yönetim sessiz kalsa da spekülasyolar adeta havada uçuştu.
HALEF İLE SELEF KARŞI KARŞIYA...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bugün belki de Sarı-Lacivertli takımda en kritik maçına çıkacak. Bu kritik maçın Fenerbahçe'nin geçen sezonki hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep ile olması ise durumu daha da ilginç bir hale getiriyor. Gaziantep maçı 3 puanlık bir maçtan daha fazla bir anlama sahip oldu.