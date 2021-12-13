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    Lider Trabzonspor yenilgiye rağmen daha da kenetlendi! Taraftar gece yarısı takımı karşıladı

    Trabzonspor Süper Lig’in16. haftasında Antalyaspor’a deplasmanda kaybetti. Bordo-Mavili futbolcular Antalya’da, “Şimdi daha güçlü olma zamanı. Şampiyonluk bizim olacak” dedi. Bordo- Mavili taraftarlar gece yarısı takımını şampiyon gibi karşıladı.

    Fırtına tek yürek

    Lider Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı... Yenilgiye rağmen futbolcular ve taraftarların soğukkanlılığı ve kendinden emin tavrı dikkat çekiciydi. Trabzonsporlu futbolcular Antalya maçı sonrasında adeta tek yürek oldu.



    SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ
    Futbolcular "Şimdi daha güçlü olma zamanı, başımızı öne eğmeyeceğiz. Bunu yapmalıyız ki inancımızı herkes daha iyi görsün. Şampiyon biz olacağız" yorumlarında bulundu.



    FUTBOLCULAR ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ
    Trabzonspor taraftarı ise lider takımı Antalya dönüşü kentte coşkuyla karşıladı. Bordo-Mavili taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi. Bordo-Mavili futbolcular da taraftarın jestine alkışlarla karşılık verdi.



        YENİ BİR SERİYE BAŞLAYACAĞIZ
        Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle devam edeceğiz" dedi.



        SİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
        Antalyaspor'la lige damga vuran Nuri Şahin'den Abdullah Avcı ile ilgili övgü dolu sözler. Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum" yorumu yaptı.

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