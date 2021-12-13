Lider Trabzonspor yenilgiye rağmen daha da kenetlendi! Taraftar gece yarısı takımı karşıladı





SİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Antalyaspor'la lige damga vuran Nuri Şahin'den Abdullah Avcı ile ilgili övgü dolu sözler. Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum" yorumu yaptı.

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