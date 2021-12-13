Lider Trabzonspor yenilgiye rağmen daha da kenetlendi! Taraftar gece yarısı takımı karşıladı

Lider Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı... Yenilgiye rağmen futbolcular ve taraftarların soğukkanlılığı ve kendinden emin tavrı dikkat çekiciydi. Trabzonsporlu futbolcular Antalya maçı sonrasında adeta tek yürek oldu.
SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ
Futbolcular "Şimdi daha güçlü olma zamanı, başımızı öne eğmeyeceğiz. Bunu yapmalıyız ki inancımızı herkes daha iyi görsün. Şampiyon biz olacağız" yorumlarında bulundu.
FUTBOLCULAR ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ
Trabzonspor taraftarı ise lider takımı Antalya dönüşü kentte coşkuyla karşıladı. Bordo-Mavili taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi. Bordo-Mavili futbolcular da taraftarın jestine alkışlarla karşılık verdi.