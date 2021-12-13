Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid'den çılgın teklif! 14 milyon Euro'yu gözden çıkardılar



İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.





Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor.