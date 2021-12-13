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    Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid'den çılgın teklif! 14 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

    Galatasaray'da gösterdiği üstün performansla Avrupa’nın devlerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid 14 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

    Kerem için çılgın teklif
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    Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktüroğlu için sıraya girdi.



    Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içersinde...



    Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid...



        La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı.


        İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.


        Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor.



        Sarı-Kırmızılı Yönetimin çılgın teklife devre arasında vereceği cevap merak ediliyor.



            Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



            23 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımda ise 8 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.



            Genç yıldızın Sarı- Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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            Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid'den çılgın teklif! 14 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
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