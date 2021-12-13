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    Kara Kartal kanatları açtı! Kayserispor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı

    Kara Kartal, 83. dakikaya 2-1 yenik girdiği maçta Batshuayi (2) ve Güven Yalçın’ın golleriyle Kayseri’yi devirdi. Fenerbahçe derbisi öncesi kendine geldi.

    Kartal komadan çıktı

    Beşiktaş Kayseri'yi 4-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor karşılaşmanın ilk yarısında alanları iyi daralttı ve rakibine pozisyon şansı tanımadı. 32'de Batsuhayi dar açısına rağmen vurdu, Kayseri kalecisi Lung topu kornere gönderdi.



    LARİN KAFASINI ÇALIŞTIRDI
    38'de Onur'un ortasını ceza sahası içinde Thiam kafayla ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarının son dakikasında Serdar Saatçı'nın ortasına Larin iyi yükseldi, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



    RIDVAN İLE GOLE YAKLAŞTI
    48'de Rıdvan ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Lung çıkardı. 51'de Batshuayi kale önünden kaçırdı. 66'da Batsuhayi ceza sahası içinde vurdu. Hosseini golü engelledi.



        PJANİC DİREĞE TAKILDI!
        71'de Thiam net bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 1-2. 77'de Pjanic'in 30 metreden kullandığı frikik direkten dışarı çıktı. 83'te Batshuayi Güven'in pasında beraberlik golünü attı: 2-2.



        BATMAN SAHNEYE ÇIKTI
        89'da Batshuayi ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. 90+5'te hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven skoru belirledi: 4-2.



        MİCHY BATSHUAYİ EVİNDE AFFETMİYOR
        Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız golcüsü Michy Batshuayi dün gece Süper Lig'de 6. golüne imza attı. Yıldız golcü attığı 6 golün 4'ünü Vodafone Park'ta kaydetti.



            GÜVEN YILDIZLAŞTI
            74'te oyuna giren Güven, 1 gol, 2 asistle maça damga vurdu.
            Beşiktaş'ta bu sezon yeteri kadar şans bulamayan Güven Yalçın, Kayseri maçında 74'te oyuna girdi. Genç forvet attığı gol ve yaptığı iki asistle Beşiktaş lehine maçı çeviren isimlerin başında geldi. Yeniden çıkışa geçerek taraftarların gözüne girmeyi başardı.



            HELAL OLSUN SANA SERDAR!
            Genç futbolcu hakemi uyararak lehlerine verilen hatalı kararı düzelttirdi
            Beşiktaş'ta dün ilk 11'de forma giyen Serdar Saatçı, futbolseverlerin gönlünü fethetti. Genç futbolcu ilk yarıda bir pozisyonda hakemin korneri göstermesinin ardından topun kendisinden çıktığını söyledi. Bunun üzerine hakem de hatalı kararını değiştirdi ve Kayseri lehine aut ile oyunu başlattı. Serdar ayrıca dün 1 de asist yapmayı başardı.



            TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİLER
            Beşiktaşlı futbolcular Kayseri galibiyetini taraftarlarla kutladı. Tribünler ile takım yeniden kenetlendi.



                KARAVELİ: EN MUTLU GÜNÜM
                Kayserispor karşısında Beşiktaş'ta teknik sorumlu görevini üstlenen Önder Karaveli maçtan sonra, "Bugün en mutlu günüm. Futbolculara çok teşekkkür ediyorum" diye konuştu.



                ADEM LJAJİC SÜRPRİZİ
                Beşiktaş'ta sezon başından bu yana kadro dışı olan Adem Ljajic, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından stadyuma gelen Ljajic'in bu hareketinin takımın başına gelecek olan yeni teknik adam tarafından affedilmeye yönelik bir eylem olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

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                Haberler Spor Kara Kartal kanatları açtı! Kayserispor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı
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