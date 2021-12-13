Kara Kartal kanatları açtı! Kayserispor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı

Beşiktaş Kayseri'yi 4-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor karşılaşmanın ilk yarısında alanları iyi daralttı ve rakibine pozisyon şansı tanımadı. 32'de Batsuhayi dar açısına rağmen vurdu, Kayseri kalecisi Lung topu kornere gönderdi.
LARİN KAFASINI ÇALIŞTIRDI
38'de Onur'un ortasını ceza sahası içinde Thiam kafayla ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarının son dakikasında Serdar Saatçı'nın ortasına Larin iyi yükseldi, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
RIDVAN İLE GOLE YAKLAŞTI
48'de Rıdvan ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Lung çıkardı. 51'de Batshuayi kale önünden kaçırdı. 66'da Batsuhayi ceza sahası içinde vurdu. Hosseini golü engelledi.