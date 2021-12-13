Kara Kartal kanatları açtı! Kayserispor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta kazanmayı başardı





HELAL OLSUN SANA SERDAR!

Genç futbolcu hakemi uyararak lehlerine verilen hatalı kararı düzelttirdi

Beşiktaş'ta dün ilk 11'de forma giyen Serdar Saatçı, futbolseverlerin gönlünü fethetti. Genç futbolcu ilk yarıda bir pozisyonda hakemin korneri göstermesinin ardından topun kendisinden çıktığını söyledi. Bunun üzerine hakem de hatalı kararını değiştirdi ve Kayseri lehine aut ile oyunu başlattı. Serdar ayrıca dün 1 de asist yapmayı başardı.