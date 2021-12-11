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    • Spor
    • 11.12.2021 13:36
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    • 11.12.2021 15:50
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    Fatih Karagümrük Konyaspor : 1-4| Maç özeti

    Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam etti. Fatih Karagümrük ile Konyaspor, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Mücadelede ev sahibi ekip Pesic'in 12. dakikada attığı golle öne geçse de, Konyaspor'un 29. dakikada Rahmanovic, 53. ve 88. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Guilherme ile bulduğu gollere engel olamadı. Sahadan 3 puanla galip ayrılan Konyaspor 30 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Konyaspor Karagümrük’ü yaktı

    Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam etti. Fatih Karagümrük ile Konyaspor, kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

    Mücadelede ev sahibi ekip Pesic'in 12. dakikada attığı golle öne geçse de, Konyaspor'un 29. dakikada Rahmanovic, 53. ve 88. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Guilherme ile bulduğu gollere engel olamadı.

    Sahadan 3 puanla galip ayrılan Konyaspor 30 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

    Fatih Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart gördü.

    İLK 11'LER

        FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Karamoh, Pesic

        KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

        VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

        İLK YARIDAN DAKİKALAR

        12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

            29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1

            Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

            İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR

            53. dakikada Konyaspor öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı sahasından ara pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

            71. dakikada İttifak Holding Konyaspor üçüncü gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sağdan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Soner Dikmen, ceza sahasında bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Viviano, gole izin vermedi.

                79. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

                83. dakikada Pesic'in ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top direkten döndü.

                84. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Konyaspor atağında Michalak, ceza sahasına girmek üzereyken Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hollandalı stopere kırmızı kartını gösterdi.

                85. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Guilherme, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

                88. dakikada konuk takım, dördüncü golünü buldu. Soner Dikmen'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan ve sol çaprazdan hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

                İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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                Haberler Spor Fatih Karagümrük Konyaspor : 1-4| Maç özeti
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