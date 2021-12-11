Kocaelispor evinde Erzurum’u 2 golle geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de haftanın perdesi iki maçla açıldı. Kocaelispor haftaya ikinci sırada giren Erzurumspor'u evinde 2-0'la geçerek çok önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin gollerini Abdoulaye Cisse ve Mouhamed Diop kaydetti. Günün diğer maçında ise Gençlerbirliği, Denizlispor'u Metehan Mert'in tek golüyle 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE

Bayern Münih'in altyapısında oynayan 16 yaşındaki Türk oyuncu, performansıyla yıldızlaşıyor. Alman devi Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklif ederken, Juventus ve Ajax'ın da Kenan'ın peşinde olduğu öğrenildi. 10 numara pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Kenan Yıldız, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. Genç yıldız önümüzdeki süreçte kariyerine nerde devam edeceğine karar verecek.

EUROLEAGUE VE EUROCUP'IN YENİ PARTNERİ CASTROL OLDU

Futbol dünyasında başarılı sponsorluklar yürüten Castrol; Avrupa'daki basketbol taraftarlarının da coşkusuna ortak olmak amacıyla 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Avrupa'nın en prestijli iki basketbol organizasyonu olan EuroLeague Basketball ve EuroCup'ın içerik partnerliğini üstlendiğini duyurdu. Açıaklamayı, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlisöz yaptı.

SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ VAR

Süper Lig'de 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. 16.00'da ise Medipol Başakşehir- Kasımpaşa, Çaykur Rizespor- Göztepe maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

POTADA DERBİ HEYECANI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak derbide Galatasaray Nef, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

AÇILIŞTA HATAY GÜLDÜ

Süper Lig'in iddialı takımlarından Hatayspor 16. haftanın açılış maçında Altay'ı deplasmanda 2-1 yendi. İzmir ekibi yeni stadı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk sınavına hızlı başladı. 21. dakikada Cesar Pinares uzaktan harika bir golle Altay'ı öne geçirdi. Ancak Hatayspor önce 38. dakikada Mame Diouf ile eşitliği yakaladı, sonra da 75. dakikada Saint Louis'le öne geçti. 85. dakikada Diouf'un penaltısını Altay kalecisi Lis kurtardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip kritik 3 puanın sahibi oldu.

BENİM İÇİN ONUR

Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil sosyal medya hesabından Sarı- Lacivertli kulübün Nijeryalı eski yıldızı Jay Jay Okocha mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu, "Çocukluğumun idollerinden Jay Jay Okocha ile buluşmak benim için bir onur" ifadesini kullandı. Kaptan Mesut Özil'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

UEFA'DA KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK!

UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiye, gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi. Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselip 15. sıraya yerleşti. UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde... Türkiye, ilk 15 içine giremezse 2 sezon sonra Avrupa'ya göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ayrıca Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise Konferans Ligi'nde yer alacak.

MARCAO VE MUSLERA EN İYİ 11'DE

Galatasaray'da Marcao ve Muslera, Lazio maçındaki performanslarıyla "Haftanın en iyi ilk 11'i" listesine girdi. Brezilyalı stoper Marcao bu sonuçla beraber 6 maçlık Avrupa Ligi grup aşamasında 4 kez haftanın 11'ine girmiş oldu.

G.SARAY'A KÖTÜ HABER!

Cimbom'un sakatlığı nedeniyle yararlanamadığı Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan davet aldı. Afrika Kupası'nda boy gösterecek genç yıldız 1 ay forma giyemeyecek.

M.GRUP SİGORTA-G.SARAY: 2-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi. 136 dakika süren zorlu mücadelede setler 16-25, 25-23, 25-22, 22-25 ve 13-15 bitti.

GÖZTEPE'DE 6 EKSİK VAR

Bugün Rize'ye konuk olacak Göztepe hazırlıkları tamamladı. İzmir ekibinde cezalı Berkan ve Obinna yanı sıra sakatlıkları bulunan Mihojevic, Kerim, Arda ve Angel forma giyemeyecek

KAYSERİ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. U19 Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayı asbaşkan Emre Kocadağ ile genel müdür Ceyhun Kazancı da izledi.