İtalyan medyası, Lazio- Galatasaray maçına geniş yer ayırdı

Galatasaray, Lazio deplasmanında aldığı 0-0'lık skorla Avrupa Ligi grubunu lider tamamlarken, rakibi Lazio'yu play-off oynamaya mecbur bıraktı. İtalyan basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Corriere dello Sport, Lazio'nun ikinci yarıya daha fazla kararlılıkla başladığını ancak "Türk duvarını aşamadığını" belirtti. La Gazzetta dello Sport ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için de "Muhteşem taktik, doğru zamanda doğru değişiklikler. İmparator'un modası asla geçmez." değerlendirmesinde bulundu. Tuttosport ise "Terim beraberlikle kutlamada" ifadelerini kullandı.

ASLAN KASASINI DOLDURDU

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, toplamda 17,5 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.