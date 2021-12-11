Birçok alanda dev takımları geride bırakan Galatasaray artık kupayı hedefliyor! İşte 2000 ruhu!

ASLAN AVRUPA'DA İLK 20'YE GİRDİ!

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarıyla Türk futboluna da büyük bir katkı sunuyor. Bu sezon Avrupa'da 14 puan elde eden Galatasaray bu alanda ilk 20'ye girdi ve 17. sırada yer almayı başardı.