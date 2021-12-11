Birçok alanda dev takımları geride bırakan Galatasaray artık kupayı hedefliyor! İşte 2000 ruhu!

Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.
Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.
GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK
Gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.