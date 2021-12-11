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    Birçok alanda dev takımları geride bırakan Galatasaray artık kupayı hedefliyor! İşte 2000 ruhu!

    4. tordadan gruplara girip liderliği yakalayan tek takım olan Galatasary, Real Madrid’le beraber deplasmanda gol yemeyen iki ekip arasında yer aldı. Galatasaray ayrıca liderler arasında kadro değeri en düşük ikinci takım oldu...

    İşte 2000 ruhu!

    Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.

    Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.

    GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK
    Gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.

        Real Madrid'le birlikte Avrupa'da deplasman golü yemeyen iki takım arasında yer alan Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen 3 takımdan biri oldu.

        İLK YARILARDA GOL YEMİYOR
        Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi baz alındığında yenilgisiz 7 takım arasına giren Cimbom, aynı zamanda maçların ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan birisi olarak alkış topladı.

        Aslan ayrıca Avrupa Ligi'ndeki liderler arasında Kızılyıldız'ın ardından kadro değeri en düşük olan 2. takım durumunda. Sarı- Kırmızılılar'ın mevcut kadro değeri 110 milyon Euro.
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            Haberler Spor Birçok alanda dev takımları geride bırakan Galatasaray artık kupayı hedefliyor! İşte 2000 ruhu!
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