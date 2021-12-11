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    Beşiktaş, Farke'den olumsuz yanıt aldı! Hemen Marsch ile görüşmelere başladı

    Alman ekolü üzerine yoğunlaşan Beşiktaş dün Daniel Farke ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşadı. Bunun üzerine Leipzig'den ayrılan Marsch'a teklif yapıldı. Aycraı Stefan Kuntz'un önerdiği Meister ve Wolf için de girişimde bulunma kararı alındı.

    Kartal’ın rotası Almanya

    Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra hemen teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi.

    Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da tüm yetki genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile dün bir görüşme yapan Kazancı'nın olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.

    SEZON ORTASINDA GELMİYOR
    Alman basını, Farke'nin sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini yazdı. Beşiktaş'ın bu gelişme sonrası Jesse Marsch ile temasa geçtiği öğrenildi. Salzburg'da ismini duyuran ABD'li hoca ardından Leipzig'in başına geçmişti. Ancak başarısız performansı sonrası kısa süre önce görevinden alınmıştı. Ceyhun Kazancı'nın Marsch'ın menajeriyle görüşerek ilk teklifi yaptığı belirlendi.

        İKİSİ DE DORTMUND'LA ÇALIŞTI
        Öte yandan Siyah- Beyazlı yönetimin eski futbolcusu olan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la görüşerek fikir aldığı belirlendi. Kuntz'un şu anda Almanya U19 takımını çalıştıran Hannes Wolf ve U17 takımının başındaki Marc Patrick Meister'i önerdiği öğrenildi.

        Yönetimin görüşme kararı aldığı iki hoca da daha önce Dortmund'ta alt yaş kategorilerinde görev almıştı.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 5 KRİTERİ
        1-Genç ve dinamik olacak. 2-Avrupa futbolunu iyi bilecek. 3-Modern futbol oynatacak. 4-Bilimsel idman tekniklerine inanacak. 5-Yüksek disiplin sahibi olacak

            Yeni teknik direktör arayışlarını 4 koldan sürdüren Beşiktaş yönetimi 5 önemli kriter belirlemiş durumda. Şu anda yoluna yerli bir isimle devam etmeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlılar'ın ilk kriteri gençlik. Yönetim 40-50 yaş aralığında, dinamik bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Ayrıca yeni teknik adamın Avrupa futbolunu çok iyi bilmesi, modern futbol anlayışına sahip olması da kriterler arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, göreve getireceği isimde bunun dışında bilimsel idman tekniklerine inanma ve yüksek oranda disiplin şartı da arayacak. Siyah- Beyazlılar'ın bu 5 kritere uygun isimleri çok daha rahat bir şekilde bulabileceği için rotasını Almanya'ya çevirdiği de ifade ediliyor. Hedef, önümüzdeki hafta içinde hoca bilmecesine son vermek.
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