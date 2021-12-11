Beşiktaş, Farke'den olumsuz yanıt aldı! Hemen Marsch ile görüşmelere başladı

Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da tüm yetki genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile dün bir görüşme yapan Kazancı'nın olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.
SEZON ORTASINDA GELMİYOR
Alman basını, Farke'nin sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini yazdı. Beşiktaş'ın bu gelişme sonrası Jesse Marsch ile temasa geçtiği öğrenildi. Salzburg'da ismini duyuran ABD'li hoca ardından Leipzig'in başına geçmişti. Ancak başarısız performansı sonrası kısa süre önce görevinden alınmıştı. Ceyhun Kazancı'nın Marsch'ın menajeriyle görüşerek ilk teklifi yaptığı belirlendi.