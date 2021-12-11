Beşiktaş, Farke'den olumsuz yanıt aldı! Hemen Marsch ile görüşmelere başladı

Yeni teknik direktör arayışlarını 4 koldan sürdüren Beşiktaş yönetimi 5 önemli kriter belirlemiş durumda. Şu anda yoluna yerli bir isimle devam etmeyi düşünmeyen Siyah-Beyazlılar'ın ilk kriteri gençlik. Yönetim 40-50 yaş aralığında, dinamik bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Ayrıca yeni teknik adamın Avrupa futbolunu çok iyi bilmesi, modern futbol anlayışına sahip olması da kriterler arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, göreve getireceği isimde bunun dışında bilimsel idman tekniklerine inanma ve yüksek oranda disiplin şartı da arayacak. Siyah- Beyazlılar'ın bu 5 kritere uygun isimleri çok daha rahat bir şekilde bulabileceği için rotasını Almanya'ya çevirdiği de ifade ediliyor. Hedef, önümüzdeki hafta içinde hoca bilmecesine son vermek.