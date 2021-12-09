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    Mısır basınından çok flaş bir iddia geldi: Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçin

    Zamalek kulübünün Galatasaray’la görüştüğü ve “500 bin dolar verelim, Mostafa Mohamed’in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçin” teklifini yaptığı belirtildi. Bu sezon G.Saray formasıyla 23 maça çıkan Mohamed 4 gol atıp 1 asist yaptı. Mısırlı yıldızın kaderini Terim'in kararı belirleyecek.

    500 bini al Mohamed’i ver!

    Satın alma opsiyonunun süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Dün Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'ya temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı.

    Haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planlıyor. Mohamed'in performansından memnun olmayan Sarı- Kırmızılılar'ın teklife sıcak baktığı da belirtiliyor. G.Saray yönetimi eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda.

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    Haberler Spor Mısır basınından çok flaş bir iddia geldi: Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçin
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