Lazio maçı öncesi Fatih Terim oyuncularına mesaj verdi! "Umarım ilk tedaviyi takımım yapar"





TFF'YE GÖNDERME!

Fatih Terim, TFF'nin kendisine verdiği 6 maçlık ceza ile ilgili ise, "Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez" ifadelerini kullandı.