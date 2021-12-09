Lazio maçı öncesi Fatih Terim oyuncularına mesaj verdi! "Umarım ilk tedaviyi takımım yapar"

Yaşadığı mide rahatsızlığı sebebiyle doktorlardan aldığı özel izinle İtalya'ya giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Terim şunları söyledi: "Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz."
TAKIMA MESAJ VERDİ
"Galatasaray, Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kaliteli bir ekibe karşı mücadele vereceğiz. Oyuncularım, bir hediye verirler mi? İnşallah. Onlar da üzüldüler tabii. Gittim, çıkamadım. Oyuncularım, benle beraber Galatasaray camiasına da bir hediye verecekler. Umarım maçtan sonra ilk tedaviyi onlar yapar bana"
TFF'YE GÖNDERME!
Fatih Terim, TFF'nin kendisine verdiği 6 maçlık ceza ile ilgili ise, "Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez" ifadelerini kullandı.