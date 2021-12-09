Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir performans gösteren Galatasaray bu akşam gruptaki son ve en kritik maçına çıkacak. E Grubu'nda 11 puanla lider olan Sarı-Kırmızılılar, Lazio ile Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 23.00'te başlayacak maçta İspanyol hakem Cerro Grande düdük çalacak.

Cimbom 1 puan alırsa grubu zirvede bitirecek ve direkt olarak son 16 turuna kalacak. Ancak yenilgi durumunda 2. sıraya inecek olan Aslan yoluna son 32 turundan devam edecek.

G.Saray'da sakatlığı süren Sacha Boey ile Covid-19 olan Alexandru Cicaldau Roma'ya karşı forma giyemeyecek.