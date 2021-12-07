Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar! "Hocamız kimi isterse alacağız"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarında çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirterek, "Hocamızın istediği oyuncuları alacağız. 3-4 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz ve onların transferini de 15-20 gün içerisinde sonuçlandıracağız" dedi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, "Üzerimize düşen görevleri yapıp, tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. Ondan sonra eti senin kemiği benim. Hocamızın bu işin üstesinden gelecektir. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Gervinho'nun sözleşmesini de askıya almak durumunda kalacağız. Mevki olarak söylemeyeceğim ama hocamız kimi istiyorsa alacağız" dedi.
Doğan, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Maç maç gitmek lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Bazı haksızlıklar yaşadığımızı da belirtmeliyim. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi 'İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" ifadelerini kullandı.