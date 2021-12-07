Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar! "Hocamız kimi isterse alacağız"





Doğan, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Maç maç gitmek lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Bazı haksızlıklar yaşadığımızı da belirtmeliyim. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi 'İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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