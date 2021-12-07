Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.12.2021 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2021 13:27
    ABONE OL

    Tottenham'da koronavirüs şoku! 8 pozitif birden

    Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Testi pozitif çıkan 6 ismin en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

    Avrupa devinde koronavirüs şoku! 8 pozitif birden
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

    Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
    Haberler Spor Tottenham'da koronavirüs şoku! 8 pozitif birden
        SON DAKİKA