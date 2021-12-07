Ronaldo ve Messi, şimdi ticarette karşı karşıya

Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi, futbolseverlere çok özel bir rekabet yaşattı. Şimdi bu iki yıldızın ticaret hayatında da rekabete başlaması heyecana neden oldu.

Cristiano Ronaldo, CR7 markasının yeni otelini Fransa'nın başkenti Paris'te açacak. Tam 9 oteli olan Ronaldo, New York şubesini geçtiğimiz ay açmıştı. Lionel Messi de 2018 yılında otel sahibi oldu. Ibiza'da bir oteli 29.5 milyon Euro'ya satın alan Messi, 2025 yılına kadar 20 otellik bir zincire ulaşmayı hedefliyor.