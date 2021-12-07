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    Dortmund maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!

    Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında bugün 23.00”te Dortmund’a konuk olacak olan Beşiktaş’ın hocası Yalçın, “Zinde ve güçlü oyuncularla sahada olacağız. Puan almak için burdayız” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Şimdi puan alma zamanı

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında bu gece saat 23.00'te Borussia Dortmund'a konuk oolacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi.



    FARKLI PLANLARIMIZ VARDI
    Devler Ligi'nde beklenen sonuçları alamadıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Borussia Dortmund karşısında biraz farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız. Yarın (bugün) puan almak için sahada olacağız."



    PAZAR GÜNÜ     SAHADA
    SakatlığI nedeniyle bu akşam Dortmund önünde forma giyemeyecek olan Batshuayi'den iyi haber geldi. Belçikalı yıldız pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan kritik Kayserispor sınavında takımdaki yerini alabilecek.



        PJANİC'TEN         KÖTÜ HABER
        Dün öğlen saatlerine Almanya'ya giden Beşiktaş maçın oynanacağı Signal Iduna Park'ta son idmanı yaptı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Pjanic'in kadrodan çıkarıldığı açıklandı..



        TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK!
        G.Saray ile F.Bahçe arasındaki rekabet, kadın futboluna taşınıyor. İki dev bugün karşılaşacak.



        G.Saray ve F.Bahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, bugün ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.



            TRABZONSPOR TARİHE GEÇECEK
            Trabzonspor, bu hafta sonunda deplasmandaki Antalyaspor maçını kayıpsız geçmesi halinde Türk futbol tarihinin en iyi sezon başlangıcını tekrarlayacak. Daha önce bu rekoru kıran 2005-2006'da 42 puan toplayan Fenerbahçe olmuştu. Yenilmezlik serisini 27 maça çıkartan Trabzonspor, tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmıştı.



            VALENCİA MÜJDESİ
            Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. Valencia da saha çalışmalarına başladı.



            10 NUMARA MESUT
            Rize maçında gerçek yeri olan forve t arkasında oynayan Mesut Özil perfo-r mansıyla göz kamaştırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sanal alemde "İşte gerçek 10 numara" ifadesini kullandılar.



                Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında asit ve gollere imza atmasa da performansıyla Sarı-Lacivertli taraftarları büyüledi. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde "Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Mesut Özil gerçek mevkisinde oynayınca ortaya bu çıkıyor" dediler.



                DAHA LİG BİTMEDİ!
                G.Saray'ın yıldızı Feghouli, "Şampiyonluk yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama yeniden yarışa dahil olacağız" dedi.



                LAZİO'DA İMMOBİLE ŞOKU
                Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Lazio karşılaşması öncesi İtalyan ekibinde Ciro Immobile'nin sakatlığı söz konusu… Yıldız oyuncunun Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Yıldız oyuncu İtalyan devi Lazio'nun en büyük hücum gücü olarak dikkatleri çekiyor.



                    GÖZ GÖZ'Ü JAHOVİC UÇURDU
                    Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göz-Göz'ün gollerini Jahovic attı. 58'de Obina 2. sarıdan kırmızı kart gördü. 59'da Recep Niyaz skoru belirledi: 1-2.



                    MALATYA KONYA'DAN PUANLA DÖNDÜ
                    Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor, bu sonuçla Fenerbahçe'nin üzerinde averajla 15. haftayı 2. sırada tamamladı.



                    ZİRVEDE ANKARAGÜCÜ VAR
                    TFF 1. Lig'de Ankaragücü evinde Balıkesir'i 2-0 yendi ve lider oldu. A.Gücü'nün gollerini 45+4'te Zahid, 88'de Mehmet Murat attı. Diğer maçta Menemen ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.



                        SAMPDORİA BAŞKANI TUTUKLANDI
                        SERIE-A ekiplerinden Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero dün gözaltına alınarak, cezaevine kondu. Evinde aramalar yapılan Ferrero'nun kendi şirketlerinde bazı mali illegal işlere karıştığı öne sürülüyor.



                        EFES'TEN BÜYÜK TEPKİ
                        Anadolu Efes, 95-93 kaybettikleri Barcelona maçının hakem yönetimine çok büyük tepki gösterdi. Açıklamada, "Çalınan yanlış düdükler mücadelesinin önüne geçmiştir" ifadesi kullanıldı.



                        ROCKETS KAZANDI ALPEREN ŞOV YAPTI
                        NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-108 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 10 sayı kaydetti. Rockets, Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Houston Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood karşılaşmanın yıldızı oldu.

                        KIRKLARELİSPOR EVİNDE AKHİSARSPOR'U 5'LEDİ
                        TFF 2. Lig ve 3. Lig'de dün 4 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı… Bir diğer maçta ise Kırklarelispor sahasında Akhisarspor'u 5-1'lik sonuçla devirmeyi başardı… Kırmızı Grup: Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-0, TFF 3. Lig 1. Grup: Fatsa Belediyespor-Kahta 02: 1-1.

                        HATAYSPOR DEPLASMANDA MERSİN YENİŞEHİR'İ YIKTI
                        Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Konuk ekip karşılaşmanın ilk yarısını 52-36 geride kapatmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'da Wiley attığı 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
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                        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
                        Haberler Spor Dortmund maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!
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