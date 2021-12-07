Dortmund maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!





FARKLI PLANLARIMIZ VARDI

Devler Ligi'nde beklenen sonuçları alamadıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Borussia Dortmund karşısında biraz farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız. Yarın (bugün) puan almak için sahada olacağız."