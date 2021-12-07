Dortmund maçı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan önemli açıklamalar!

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında bu gece saat 23.00'te Borussia Dortmund'a konuk oolacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi.
FARKLI PLANLARIMIZ VARDI
Devler Ligi'nde beklenen sonuçları alamadıklarına dikkat çeken Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Borussia Dortmund karşısında biraz farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız. Yarın (bugün) puan almak için sahada olacağız."
PAZAR GÜNÜ SAHADA
SakatlığI nedeniyle bu akşam Dortmund önünde forma giyemeyecek olan Batshuayi'den iyi haber geldi. Belçikalı yıldız pazar günü Süper Lig'de oynanacak olan kritik Kayserispor sınavında takımdaki yerini alabilecek.