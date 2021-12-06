Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı mesaj! Daha yeni başlıyoruz

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi... 9353 delegeden 1354 delege kongrede oy kullandı. Kullanılan 1354 oydan başkan Ahmet Ağaoğlu 1152 oy aldı. Başkan teşekkür konuşmasında, "Trabzonspor kulübü yönetim kurulu olarak artık her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan neler yaptığınızın, neler başardığınızın hesabını yapmadan neleri yapamadığımız ve nerelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak hedeflerimize kitleneceğiz. Arzulanan ve hayal edilen, düşünülen başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte bu büyük camiaya layık olduğu noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
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Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.