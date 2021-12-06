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    Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı mesaj! Daha yeni başlıyoruz

    Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi. Teşekkür konuşmasında Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor olarak daha yeni başladık!” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Daha yeni başlıyoruz!

    Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi... 9353 delegeden 1354 delege kongrede oy kullandı. Kullanılan 1354 oydan başkan Ahmet Ağaoğlu 1152 oy aldı. Başkan teşekkür konuşmasında, "Trabzonspor kulübü yönetim kurulu olarak artık her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, arkamıza bakmadan neler yaptığınızın, neler başardığınızın hesabını yapmadan neleri yapamadığımız ve nerelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak hedeflerimize kitleneceğiz. Arzulanan ve hayal edilen, düşünülen başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte bu büyük camiaya layık olduğu noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.



    ASIL LİSTE
    Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.



    YEDEK LİSTE
    Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.



        GOLLERİN HEPSİ HÜCUMCULARDAN
        Bordo-Mavili takımın bu sezon ligde attığı 31 golün 30'u hücum oyunculardan gelirken sadece bir gol rakip takım tarafından kendi kalesine atıldı. 30 golü ise Bakasetas 7, Nwakaeme 6, Cornelius 5, Djaniny 4, Abdülkadir Ömür 3, Gervinho 2, Hamsik 2 ve Yusuf Sarı 1 olarak bölüştü. Fırtına oynadığı 15 maçın tamamında gol bulmayı başardı.



        KOŞAR ADIM 8. ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ!
        Trabzon yerel medyası, A.Demirspor galibiyeti sonrası adeta kendinden geçti. Karadeniz'den Günebakış gazetesi, "Namağlup lider Trabzon, Adana Demirspor'u da yıkıp 8'de 8 yaptı", "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz", "8. şampiyonluk geliyor" başlıklarını kullandı. Taka gazetesi ise, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor" diyerek maçı yorumladı.



        20 MAÇTA 18 FARKLI 11
        Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem de kadro olarak bir türlü istikrarı yakalayamadı. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 15 Süper Lig ve 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 20 maçın 18'inde farklı 11'lerle sahaya çıktı. Sergen Yalçın sadece Süper Lig'deki ilk iki haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aynı 11'le oynadı.



            BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR
            Beşiktaş'ta, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund deplasmanı öncesinde eksik oyuncular dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gökhan Töre, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira ile birlikte Michy Batshuayi zorlu maçta görev yapamayacaklar.



            BAŞAKŞEHİR DURMUYOR!
            Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir Hatay deplasmanında kazanarak son 7 maçta 6. kez kazandı... Galibiye t golleri Danijel Aleksic (2) ve Okaka'dan geldi.



            Süper Lig'de Medipol Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi son 7 maçta 6. galibiyetini elde etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikalarda kullandığı penaltılarda Danijel Aleksic ve 45+4. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, son haftalarda topladığı 18 puanla ligdeki puanını 25'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı. Medipol Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Atakaş Hatayspor ise Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir iki penaltıyı da VAR kararı sonucu kazandı.



                KAYSERİ 9 KİŞİYLE GÜLDÜ!
                Ligde alt sıralardandan kurtulmak isteyen Kayserispor 9 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 2-0 yenerek nefes aldı. Ev sahibi ekibi 3 puana taşıyan golledi 11. dakikada ve 16. dakikada penaltıdan Mame Thiam attı. Kayserispor'da 14. dakikada Gavranovic ve 58. dakikada Kolovetsios kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



                GİRESUN'UN SON KURBANI KARAGÜMRÜK
                Son haftaların flaş takımı Giresunspor evinde Karagümrük'ü 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. İlk yarıda Pesic'in golüyle yenik duruma düşen ev sahibi ekip Balde ve Doukara'nın (2) golleriyle zorlu karşılaşmayı kazanmasını bildi.



                BOLU'DAN BÜYÜK VURGUN
                TFF 1. Lig'de orta sıralarda yer alan Boluspor haftaya 2. sırada giren Ümraniye'yi deplasmanda Abdurrahman ve Bregu'nun golleriyle devirdi...



                    TFF 1. Lig'de haftanın en flaş skorlarından birisine dün Boluspor imza attı. Kırmızı-Beyazlılar ikinci sırada bulunan Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. başardı. 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90. dakikada Bregu attı. Günün diğer skorları ise şöyle: Manisaspor-Kocaelispor: 2-1, Altınordu-Samsunspor: 0-2, Denizlispor-Bursaspor: 1-3.



                    F.BAHÇE'NİN EFSANE GOLCÜSÜ OSMAN ARPACIOĞLU VEFAT ETTİ
                    Süper Lig'de Fenerbahçe ve Mersin İY formaları giyen eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu, hayatını kaybetti. Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Milli Takım formasını terletti. Arpacıoğlu anısına dünkü maçların ardından bugün oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



                    SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ OYNANACAK
                    Süper Lig'in 15. haftası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sona erecek. Saat 20.00'de Konyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Aynı saatte düşme hattındaki takımlardan Göztepe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maçta ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



                        FENERBAHÇE'NİN 100'Ü GÜLDÜ
                        ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 49 sayı farkla 100-51 yendi. Bu sonuçla 11. maçında 10. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler liderliğini devam ettirdi. Maça istekli başlayan Fenerbahçe Beko, farkı ilk dakikalarda açmaya başladı. İlk periyodu 29-11 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, devreyi 54-27 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, çözülen rakibi karşısında farkı daha da açtı. Fenerbahçe, üçüncü periyodu 79-42 maçı da 100-51 kazandı. Diğer sonuçlar: Yalova-Büyükçekmece: 80-68, Anadolu Efes-Bahçeşehir: 95-88.



                        ALTAY'IN GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
                        Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altay, galip gelemediği son 8 haftada sadece 3 puan topladı. Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla elde eden İzmir temsilcisi, daha sonra 8 müsabakada galibiyete ulaşamadı. 8. haftadan itibaren 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Altay, 18 puan ve averajla puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Altay yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.



                        F1 SUUDİ ARABİSTAN GP'SİNİ HAMİLTON KAZANDI
                        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Verstappen, liderin 11.825 saniye arkasında ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 27.531 saniye ardında üçüncü oldu. Pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonun belirleneceği sezonun son yarışı 12 Aralık'ta yapılacak.



                            CHİCAGO BULLS, NETS'İ DEPLASMANDA DEVİRDİ
                            NBA'de Chicago Bulls, Brooklyn Nets deplasmanından 111-107 galip ayrıldı. Bulls'u galibiyete, 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı. Diğer souçlar: New York Knicks-Denver Nuggets: 99-113, Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-102, Golden State -San Antonio Spurs: 107-112, Dallas Mavericks- Memphis Grizzlies: 90-97, Sacramento Kings-LA Clippers: 104-99, Portland-Boston Celtics: 117-145.

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                            Haberler Spor Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı mesaj! Daha yeni başlıyoruz
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