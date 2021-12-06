Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı mesaj! Daha yeni başlıyoruz





20 MAÇTA 18 FARKLI 11

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem de kadro olarak bir türlü istikrarı yakalayamadı. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 15 Süper Lig ve 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam oynadığı 20 maçın 18'inde farklı 11'lerle sahaya çıktı. Sergen Yalçın sadece Süper Lig'deki ilk iki haftasındaki Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aynı 11'le oynadı.