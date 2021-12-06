Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası flaş sözler: Ne yapacağı belli olmaz!

Bu maç oynanan oyun kalitesi değil ama alınacak olan 3 puan açısından daha da önemliydi. Pereira, takımına sezon başından beri enjekte etmek istediği dizilişi; üçlü bir savunma anlayışıyla oyuna başladı. Buradaki tercihi bana göre dörtlü oynamasına dayatılan gündemler oluşturulmuştu. Ama bunu uygularken bile kendi de çok inanmamıştı hatta yaptığı oyuncu seçimleri, oyuncu değişikliği, oynattığı dörtlü sistemi de inkar etmişti.