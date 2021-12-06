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    Teknik hoca Vitor Pereira, Rize galibiyetini yorumladı! İşte gerçek Fenerbahçe bu

    Rize maçı sonrası açıklamada bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira "Tüm oyuncularım muhteşem oynadı ve takımdaki aile ruhunu sahaya yansıtarak galip geldik. Kaliteli bir karakter gösterdik. İşte gerçek Fenerbahçe bu” diye konuştu.

    İşte gerçek Fenerbahçe bu

    F.Bahçe'de Rize maçı öncesi takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira, dün alınan farklı galibiyetin ardından konuştu. Pereira şunları söyledi: Oyuncularım harika bir oyun ortaya koydu. İşte biz buyuz! Kaliteli bir karakter gösterdik"



    TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ
    "Taraftarlar da bizi destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum. Şu an yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Takımımızda çok güzel bir hava var. Bu aile ruhunu yansıtırsak ilerleyen maçlar daha kolay olacak"



    DAHA DA KENETLENECEĞİZ!
    "Şımdı yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek. Mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha da kenetlendirecek. Sırada Avrupa'da oynayacağımız maç var ve bir an önce o maça hazırlanacağız"



        F.BAHÇE KULÜBEYİ DEĞİŞTİRDİ
        Kadıköy'de uzun süredir protokol tribünün sol tarafını yedek kulübesi için kullanan Fenerbahçe, Rize karşısında protokol tribünün sağındaki kulübeyi kullandı. Sahasında oynadığı maçlarda uzun süredir protokol tribünün solundaki yedek kulübesini tercih eden Fenerbahçe, dünkü Rize maçında kulübe totemi yaptı. Sarı- Lacivertliler, dünkü karşılaşmada yedek kulübesini sağ tarafa taşıdı.



        KAPACAK KADROYA ALINDI
        F.Bahçe'de uzun süredir kendisine 21 kişilik kadroda yer bulamayan Burak Kapacak, dünkü maçta kulübede yer aldı.



        SERDAR'DAN HAT-TRICK
        Çaykur Rizespor'u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde bir karşılaşmada ilk kez 4 gol birden kaydetmiş oldu. Sarı-Lacivertliler'in sezonun kendileri adına gol rekorunu kırdığı maçta oyuna sonradan giren Serdar Dursun ise dünkü maçta attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu. Serdar aynı zamanda Göztepe maçının ardından üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başarmış oldu.

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