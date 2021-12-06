Teknik hoca Vitor Pereira, Rize galibiyetini yorumladı! İşte gerçek Fenerbahçe bu

F.Bahçe'de Rize maçı öncesi takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira, dün alınan farklı galibiyetin ardından konuştu. Pereira şunları söyledi: Oyuncularım harika bir oyun ortaya koydu. İşte biz buyuz! Kaliteli bir karakter gösterdik"
TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ
"Taraftarlar da bizi destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum. Şu an yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Takımımızda çok güzel bir hava var. Bu aile ruhunu yansıtırsak ilerleyen maçlar daha kolay olacak"
DAHA DA KENETLENECEĞİZ!
"Şımdı yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek. Mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha da kenetlendirecek. Sırada Avrupa'da oynayacağımız maç var ve bir an önce o maça hazırlanacağız"