Teknik hoca Vitor Pereira, Rize galibiyetini yorumladı! İşte gerçek Fenerbahçe bu





DAHA DA KENETLENECEĞİZ!

"Şımdı yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek. Mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha da kenetlendirecek. Sırada Avrupa'da oynayacağımız maç var ve bir an önce o maça hazırlanacağız"