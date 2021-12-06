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    Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun'a kavuşmak için indirim istiyor

    Everton, Cenk Tosun için Beşiktaş’tan 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Fiyatı çok bulan Siyah-Beyazlı kurmaylar rakamda indirim istedi. Pazarlıklar bu hafta içinde de devam edecek.

    Cenk için kıran kırana
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    Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi.



    İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti.



    Siyah- Beyazlı kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini talep etti.



        Bunun yanında Beşiktaş, Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstlenecek.



        2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında.



        Siyah-Beyazlı yönetimin Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.



            Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.



            Beşiktaş ile Everton arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde de devam edeceği gelen haberler arasında. Cenk Tosun, 2018 yılında Everton'a 22.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

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