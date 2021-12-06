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    Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a TFF tepkisi! "Artık masaya yumruğunu vurmalı"

    Burak Elmas’ı başkan seçildiğinden bu yana ilk kez bu kadar sert şekilde eleştiren taraftarlar, “Artık masaya yumruğunu vurmalı. TFF’ye karşı ortaya sert bir tutum koymalı” ifadesini kullandı.

    Elmas’a TFF tepkisi!

    Altay karşısında kaybedilen 2 puan taraftarları isyan noktasına getirirken, eleştiri oklarının yönü bu kez Başkan Burak Elmas'a döndü. Elmas maç öncesi düzenlediği basın toplantısında TFF'yi istifaya davet etmiş ancak taraftarlar yapılan açıklamaların beklenenden çok daha yumuşak olduğu yönünde eleştiride bulunmuştu.



    PENALTI SONRASI BÜYÜK TEPKİ
    Altay maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı sonrası Elmas'a yönelik eleştiriler büyük bir tepkiye dönüştü. Başkan Elmas'ı göreve geldikten sonra ilk kez bu denli sert şekilde eleştiren taraftarlar, "Türk futbolunda güzellikle hiçbir sonuç alınamaz. Artık Başkan masaya yumruğunu vurmalı. TFF'ye karşı çok daha sert bir tutum göstermeli" ifadesini kullandı.



    YENİ BİR ADIM ATILACAK MI?
    G.Saray yönetiminin yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir aksiyon planı yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Yarın yapılacak yönetim toplantısında TFF ile ilgili ilişkileri yeniden masaya yatıracağı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a TFF tepkisi! "Artık masaya yumruğunu vurmalı"
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