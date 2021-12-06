Galatasaray taraftarından Burak Elmas'a TFF tepkisi! "Artık masaya yumruğunu vurmalı"

Altay karşısında kaybedilen 2 puan taraftarları isyan noktasına getirirken, eleştiri oklarının yönü bu kez Başkan Burak Elmas'a döndü. Elmas maç öncesi düzenlediği basın toplantısında TFF'yi istifaya davet etmiş ancak taraftarlar yapılan açıklamaların beklenenden çok daha yumuşak olduğu yönünde eleştiride bulunmuştu.