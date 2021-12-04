Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası kaçan pozisyonlara isyan etti!





Beşiktaş'ta bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de şans bulan Can Bozdağan, 12. dakikada harika bir golle rakip fileleri sarstı. İlk 45 dakikada takımının en çok koşan ismi olan ve sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu, başarılı bir performans ortaya koysa da takımının sahada iki puan bırakmasına engel olamadı. Kaçan iki puana rağmen maçın yıldızı olan Can için Sergen Yalçın da, "Takımımızın sahadaki en iyi ismiydi" ifadelerini kullandı.