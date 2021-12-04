Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası kaçan pozisyonlara isyan etti!

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan Sergen Yalçın, Kasımpaşa beraberliği sonrası açıklamalar yaptı. İşte Yalçın'ın sözleri: Maçın ilk yarısında kontrol bizdeydi. Pozisyonlar bulduk. Bu tür maçlarda fişi çekmek zorundasın.
İKİNCİ YARIDA TELAŞ YAPTIK
İkinci yarıda takımımız geriye çekildi ve skoru koruma telaşına düştük. Sonuncunda da golü yedik ve iki puan bıraktık. Daha becerikli olmamız gerekiyor. Bazen top içeri girmiyor.
BATSHUAYİ 2-3 GOL ATABİLİRDİ
Batshuayi 2-3 gol atabilirdi ancak gol bölgelerinin dışında kaldı. Her iki yarıda da pozisyonları var. Atabilirdi ama olmadı. Oyuncunun bireyselliğiyle ilgili. Becerikli olmak zorundasınız.