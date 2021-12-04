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    Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası kaçan pozisyonlara isyan etti!

    Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın “İlk yarıda iyi oynadık ve öne geçtik. Pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda fişi çekmek zorundasınız.” “İkinci yarıda takım telaş yaptı ve geriye çekildik. Devamında da golü yedik. Daha becerikli olmalıyız”diye belirtti.

    Bu tür maçlarda fişi çekeceksin

    Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan Sergen Yalçın, Kasımpaşa beraberliği sonrası açıklamalar yaptı. İşte Yalçın'ın sözleri: Maçın ilk yarısında kontrol bizdeydi. Pozisyonlar bulduk. Bu tür maçlarda fişi çekmek zorundasın.



    İKİNCİ YARIDA TELAŞ YAPTIK
    İkinci yarıda takımımız geriye çekildi ve skoru koruma telaşına düştük. Sonuncunda da golü yedik ve iki puan bıraktık. Daha becerikli olmamız gerekiyor. Bazen top içeri girmiyor.



    BATSHUAYİ 2-3 GOL ATABİLİRDİ
    Batshuayi 2-3 gol atabilirdi ancak gol bölgelerinin dışında kaldı. Her iki yarıda da pozisyonları var. Atabilirdi ama olmadı. Oyuncunun bireyselliğiyle ilgili. Becerikli olmak zorundasınız.



        EKSİKLERİMİZİ ÇALIŞACAĞIZ
        Yakaladığın pozisyonları atmak zorundasınız. Yoksa rakip golü bulabiliyor dün de öyle oldu. 1-0 garanti bir skor değildir. Olmayınca olmuyor. Önümüze bakacağız. Eksiklerimizi çalışacağız.



        YALÇIN'DAN 2'Sİ ZORUNLU 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
        Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Giresun maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı. Sakat olan kaleci Mert ve cezalı Necip'in dışında Umut, N'Koudou ve Pjanic'i kulübeye çeken Yalçın, Ersin, Welinton, Can, Rıdvan ve Atiba'yı 11'de oynattı.



        CAN DAHA NE YAPSIN!
        Kasımpaşa maçında takımının tek golünü atan genç futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı . Ancak Can'ın çabası 3 puan için yeterli olmadı.



            Beşiktaş'ta bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de şans bulan Can Bozdağan, 12. dakikada harika bir golle rakip fileleri sarstı. İlk 45 dakikada takımının en çok koşan ismi olan ve sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu, başarılı bir performans ortaya koysa da takımının sahada iki puan bırakmasına engel olamadı. Kaçan iki puana rağmen maçın yıldızı olan Can için Sergen Yalçın da, "Takımımızın sahadaki en iyi ismiydi" ifadelerini kullandı.



            OFSAYT TARTIŞMASI
            Batshuayi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal olan golü tartışma yarattı.
            Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının 33. dakikasında Batshuayi ile bulduğu gol VAR tarafından incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının ardından ise Siyah- Beyazlı taraftarların bir kısmı VAR'ın hatalı bir karara imza attığını sosyal medyada belirtti.



            JOSEF VE WELİNTON KAYSERİ'YE CEZALI
            Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta kaybedilen puanların yanı sıra iki oyuncunun da cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu. İlk olarak Josef ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Welinton ise son dakikalarda sarı kartla cezalandırıldı. Bu iki futbolcu haftaya Kayserispor'a karşı forma giyemeyecekler.



                SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ!
                Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal maç sonu taraftarlara seslendi. Cezayirli, "Sonuna kadar mücadele edeceğim bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım." dedi.



                BAŞKAN ÇEBİ'YE RET
                TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından kendisine verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu talebini reddetti.

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                Hani yalandı!
                Haberler Spor Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası kaçan pozisyonlara isyan etti!
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