Fransa'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişme! 30 milyon Euro gözden çıktı

Önceki gün Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor. Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Kİ EFSANE KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ve Altay bu akşam karşılaşacak. Aynı zamanda Fatih Terim ve Mustafa Denizli de kapışacak!
Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bu akşam Altay ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı süren Sacha Boey ile Covid- 19 testi pozitif çıkan Cicaldau forma giyemeyecek. Kritik maç aynı zamanda Türk futbolunun iki efsane teknik adamı Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin de buluşmasına sahne olacak.