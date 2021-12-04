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    Fransa'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişme! 30 milyon Euro gözden çıktı

    Genç yıldızla Marsilya ve Lyon’un çok yakından ilgilendiğini belirten Fransız basını, “Transferde rakam 30 millyon Euro’ya kadar çıkabilir” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Kasım tarihli Galatasaray haberleri...

    30 milyon Euro’luk bomba

    Önceki gün Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor. Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.



    Kİ EFSANE KARŞI KARŞIYA
    Galatasaray ve Altay bu akşam karşılaşacak. Aynı zamanda Fatih Terim ve Mustafa Denizli de kapışacak!



    Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray bu akşam Altay ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı süren Sacha Boey ile Covid- 19 testi pozitif çıkan Cicaldau forma giyemeyecek. Kritik maç aynı zamanda Türk futbolunun iki efsane teknik adamı Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin de buluşmasına sahne olacak.



        BUGÜN GÖZLER BURAK ELMAS'TA
        Galatasaray Başkanı Burak Elmas son zamanlarda yapılan hakem hataları ve Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlarla alakası bir basın toplantısı düzenleyecek. Başlama saati 12.00'ye çekilen toplantının ana gündem maddesinin Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza ve Fenerbahçeli İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının olacağı öğrenildi.



        FORVETTE BU KEZ MOHAMED
        Gol yollarındaki soruna çözüm arayan Fatih Terim bu akşam 11'de Mostafa Mohamet'e şans verecek. Mısırlı yıldızın performansı, bonservisi konusundaki karara da direkt olarak etki edecek.

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        Hani yalandı!
        Haberler Spor Fransa'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişme! 30 milyon Euro gözden çıktı
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